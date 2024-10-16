«Без плана Зеленского»: В Венгрии ожидают переговоров по Украине в 2025 году
Венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир заявил НСН, что переговоры будут проходить не на основе «плана победы» Зеленского.
Переговоры между Россией и Украиной возможны не раньше 2025 года, они будут проходить не на основе «нереального» плана Зеленского, заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в интервью НСН.
Украинский лидер Владимир Зеленский представил в Раде так называемый «план победы», озвучив несколько пунктов. Среди них приглашение Украины в НАТО до окончания СВО, продолжение операций на территории России и снятие ограничений по ударам, размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета» и усиление санкций против РФ. Штир назвал этот план «нереальным».
«То, о чем говорит Зеленский, это нереально. Приближается время, когда будут переговоры, они будут проходить не на основе украинского «плана победы», а на основе реальности. В ближайшем будущем разговоры о перемирии невозможны. Не раньше 2025 года это возможно, приблизительно через год или больше. Будут до этого еще какие-то возможности для этого, но практически об этом говорить рано», - отметил он.
По его словам, западный блок не хочет принимать Украину в НАТО, но сейчас Киев получает больше вооружения, чем любой член альянса.
«Западный блок играет с Зеленским, с Украиной, всегда говорит, что Украина будет когда-то членом НАТО. Но все прекрасно понимают, что это не ближайшее будущее. Самое опасное, что они вооружают Украину. Продвигается модель, в которой Украина получает гарантии безопасности, так как ее вооружают даже больше, чем членов НАТО. Это неопределенная ситуация и более опасная. Вашингтон и Европа не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО, хотя они могут обещать это уже хоть завтра», - добавил собеседник НСН.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представленный Зеленским «план победы» может фактически повторять план США «воевать с Россией до последнего украинца», передает «Радиоточка НСН».
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