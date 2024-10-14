«Хамство»: Медведев оценил слова Байдена о переговорах по сокращению ядерного оружия

Ранее американский лидер сообщил, что Вашингтон готов вести обсуждения с РФ, а также Китаем и Северной Кореей «без предварительных условий для снижения ядерной угрозы».

Как отметил Медведев, Байден выступил с заявлением «в целях помощи своей протеже». Российский политик назвал это «очередным хамством» американской стороны.

«США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения. Поэтому переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с [лидером нацистской Германии Адольфом] Гитлером в 1945-м», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

