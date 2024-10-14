«Хамство»: Медведев оценил слова Байдена о переговорах по сокращению ядерного оружия
Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о готовности к переговорам с Москвой по вопросу сокращения ядерного арсенала.
Ранее американский лидер сообщил, что Вашингтон готов вести обсуждения с РФ, а также Китаем и Северной Кореей «без предварительных условий для снижения ядерной угрозы».
Как отметил Медведев, Байден выступил с заявлением «в целях помощи своей протеже». Российский политик назвал это «очередным хамством» американской стороны.
«США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения. Поэтому переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с [лидером нацистской Германии Адольфом] Гитлером в 1945-м», — написал Медведев в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru