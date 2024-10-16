«План победы» Зеленского подразумевает размещение на Украине сил неядерного сдерживания

Одним из пунктов представленного президентом Украины Владимиром Зеленским «плана победы» является размещение на территории Украины сил неядерного сдерживания, сообщило издание «Страна.ua».

Зеленский представит «план победы» на заседании Евросовета 17 октября

По данным издания, сам «план победы» состоит из пяти пунктов. Один из них также подразумевает приглашение Украины в НАТО еще до завершения военного конфликта, а другой - размещение на территории Украины «неядерного сдерживающего пакета».

Также украинский «план победы» не предусматривает уступку территорий страны, уточнил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «мирный план» Зеленского подразумевает ведение войны последнего украинца, передает RT.

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ФОТО: AP / ТАСС
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