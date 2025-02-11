ПЛАН-КАПКАН: КОГО СПРОСЯТ?

Трамп допустил, что на ближайшей неделе поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским, а специальный посланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог посетит Украину, отмечает URA.RU. Иностранные СМИ, в свою очередь, трубят о приостановке разработки плана по урегулированию конфликта на Украине администрацией США. По данным британской газеты Telegraph, такое решение было принято, чтобы учесть мнение европейских союзников, отмечает «Свободная пресса».



При этом отмечается, что Келлог пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить работу над планом. Согласно информации неназванных источников издания, Келлог якобы заверил европейских партнеров, что США «хотят укрепить позиции Украины в любых переговорах с Россией». Итальянское информационное агентство ANSA также сообщило, что в НАТО исключили готовность плана Трампа по урегулированию украинского конфликта, в ближайшее время он предоставлен не будет, напоминают «Известия».



По данным американского телеканала CNN, главы России и США не будут ориентироваться на Зеленского при обсуждении завершения конфликта. Как отмечает СМИ, Зеленский вступает в фазу, когда два самых влиятельных голоса в любом мирном соглашении (Путин и Трамп) не разделяют всеобщего восхищения, которым украинский лидер пользовался на Западе на протяжении трех лет. Требование американских властей о необходимости проведения выборов на Украине, о котором ранее сообщал Келлог, говорит о том, что США планируют использовать Зеленского для подготовки мирного процесса. При этом подписывать саму сделку будет уже новый президент Украины.

Кроме того, американский журналист Такер Карлсон, получивший широкую известность на территории РФ после интервью с Путиным и Лавровым, выразил уверенность, что Киев не нужно включать в переговоры по урегулированию украинского кризиса.



«Почему украинское руководство вообще должно быть частью этих переговоров? Мне это непонятно. Я полагаю, что нам стоит извиниться за то, что администрация Джо Байдена сделала в отношении Украины. Это наша вина или их. Но я не вижу смысла приглашать Зеленского на переговоры», - отметил журналист в интервью с отставным подполковником армии США Дэниелом Дэвисом.