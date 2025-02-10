МИД: Основой для переговоров по Украине могут быть наработки 2022 года
Основой для переговоров по урегулированию на Украине могут быть прежние наработки 2022 года по внеблоковому безъядерному статусу страны. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
«Основой для будущих договоренностей могут стать наработки переговоров... касающиеся нейтрального внеблокового безъядерного статуса Украины, ее демилитаризации и денацификации, неразмещения... иностранных баз и войск», — указал дипломат в беседе с РИА Новости.
Галузин подчеркнул, что при этом необходимо учитывать ситуацию «на земле» и озвученные президентом России Владимиром Путиным позиции.
Между тем президент США Дональд Трамп выразил надежду на быстрое окончание конфликта на Украине, указав, что располагает планом урегулирования, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru