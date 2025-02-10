Песков вновь отказался комментировать заявление Трампа о разговоре с Путиным
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вновь не стал ни подтверждать, ни опровергать данные о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом на тему Украины. В ответ на соответствующую просьбу представителей СМИ Песков сослался на аналогичное заявление, которое он сделал днем ранее, и отказался что-либо добавлять.
Тогда же пресс-секретарь президента РФ отметил, что коммуникации с новой вашингтонской администрацией ведутся по разным каналам. Он также отметил, что может не знать о каких-то контактах в рамках этого процесса.
Лидер США сообщил, что уже провел телефонный разговор с Путиным в интервью New York Post на борту президентского самолета Air Force One еще 7 февраля. Однако издание опубликовало его ответ только 9 февраля. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», отвечая на вопрос NYP, сколько раз он связывался с президентом РФ, Трамп ответил: «Мне лучше не говорить».
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