Об Украине, НАТО и не только: Карлсон опубликовал интервью с Путиным
Россия еще не достигла всех задач спецоперации, однако способна завершить ее за несколько недель, если прекратится поток помощи Украине со стороны США, заявил в интервью Такеру Карлсону Владимир Путин.
Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с российским лидером Владимиром Путиным в ночь на 9 февраля. Запись беседы доступна на сайте репортера, на RuTube и сайте Кремля.
Карлсон обсудил с Путиным ряд тем, в числе которых конфликт на Украине, искусственный интеллект и восстановление связей с США.
УКРАИНА
По словам президента России, цель страны в конфликте с Украиной — прекратить войну, которую ранее развязал Киев. При этом, отметил Путин, Москва пока не добилась выполнения задач спецоперации. Одна из приоритетных целей — денацификация Украины. Под этим понятием президент подразумевает запрет каких-либо неонацистских движений.
Кроме того, Путин напомнил Карлсону, что Запад ранее просил Россию отвести от украинских границ войска, дабы создать условия для заключения мирного договора. Но киевские переговорщики сами же их и разрушили, выбрав длительное вооруженное противостояние при поддержке европейских партнеров и США.
«Другая сторона именно на Украине выбросила все эти договоренности и приняла под козырек указание западных стран — европейских, Соединенных Штатов — воевать с Россией до победного конца», — подчеркнул глава государства.
Впрочем, отметил российский лидер, Москва не оставляет попыток разрешить конфликт на Украине путем переговоров. Путин призвал к ним Киев и добавил, что у его украинского коллеги Владимира Зеленского есть свобода пойти на переговоры с Россией (по крайней мере, была). Но…
«Но как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил?» — задался вопросом президент.
Путин заверил Карлсона, что завершить украинский конфликт можно всего за несколько недель. Нужно для этого не так уж и много, заявил президент России, — США должны прекратить поставки вооружения Киеву. После этого можно будет приступить к обсуждению с Киевом условий мирного соглашения.
При этом мир, выразил уверенность глава государства, восстановится не только на бумаге, но вернутся и прежние теплые отношения между братскими народами.
«Рано или поздно все равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится», — высказал оптимистичный прогноз президент.
ПУТИН О ЗЕЛЕНСКОМ
В ответ на вопрос Карлсона о политическом влиянии Зеленского Путин заявил журналисту, что у президента Украины нет веса и во внутренней, и во внешней политике. Российский лидер подчеркнул, что агрессивные и активные украинские неонацисты и националисты лишили Зеленского возможности как-либо их контролировать и принудили его занять провоенную позицию.
Президент России напомнил, что Зеленский ранее пообещал привести Украину к миру, благодаря чему и пришел к власти, однако решил, что с националистами и неонацистами лучше не ссориться. Путин добавил, что своим президентством Зеленский во многом обязан русскоязычным жителям юго-востока Украины, которые ожидали, что он поможет им сблизиться с Россией.
Зеленского контролируют извне, еще раз подчеркнул президент, и доказательство тому — отказ администрации украинского лидера от мирных переговоров с российской стороной. Путин выразил уверенность, что этот шаг был навязан Киеву Вашингтоном.
БЫТЬ ЛИ ВОЙНЕ С ПОЛЬШЕЙ И ЛАТВИЕЙ?
Карлсон также напомнил Путину, что войны с Россией опасаются и другие ее соседи, в частности, Польша и Латвия. Российский лидер в ответ назвал единственный вариант развития событий, при котором военный сценарий воплотится в реальность.
«Только в одном случае, если Польша нападет на Россию. Почему? Потому что нас не интересует Польша, Латвия или где-либо еще», — заявил президент.
ЭКСПАНСИЯ НАТО НА ВОСТОК
Обсудили Путин и Карлсон и вопрос экспансии НАТО на восток. Этот вопрос президент России затронул самостоятельно и подчеркнул, что Россия рассчитывала на сотрудничество с Западом после исчезновения «советской угрозы» и давала ясные и активные сигналы о готовности к этому. В частности, в США приезжал ныне покойный первый президент России Борис Ельцин, и его чуть ли не боготворили.
«Россия добровольно и активно согласилась на распад Советского Союза и считала, что так называемый цивилизованный Запад воспримет это как приглашение к сотрудничеству и ассоциации», — напомнил Путин.
Однако отношение к России резко переменилось после того, как Ельцин «поднял голос в поддержку сербов» из-за событий в Югославии. Со стороны «цивилизованного Запада» звучали заявления, что устав ООН и международное право, на которые все сегодня ссылаются, устарели. Путин добавил, что еще в 2000 году он попытался наладить с Западом отношения во имя всеобщей безопасности и прорабатывал возможность вступления России в НАТО, однако тогдашний американский лидер Билл Клинтон заявил, что его команда не согласна на это.
«Если бы он сказал “да”, процесс сближения начался бы, и в конечном итоге это могло бы произойти, если бы мы увидели какое-то искреннее желание со стороны наших партнеров», — заверил Путин, отметив, что конструктивных отношений не удалось построить и в других форматах.
Глава государства напомнил, что Североатлантический альянс неоднократно нарушал обещания не расширяться на восток. Россия молча сносила это, пока в НАТО не озвучили планы включить в свой состав Грузию и Украину. Путин затруднился сказать, почему со стороны альянса последовал столь «негативный ответ», переадресовав вопрос американскому руководству. «Могу только догадываться почему: [Россия] слишком большая страна, со своим мнением, и так далее», — добавил он.
Российский лидер добавил, что существенное влияние на отношения России и НАТО оказала поддержка террористов на Кавказе со стороны США. «Я неоднократно поднимал вопрос о том, что США не должны поддерживать сепаратизм и терроризм на Северном Кавказе. Но они все равно продолжают это делать. И политическая поддержка, информационная поддержка, финансовая поддержка, даже военная поддержка террористических группировок на Кавказе исходила от США и их сателлитов», — отметил президент России.
О ГАЗЕ, ЭКОНОМИКЕ И КИТАЕ
Продолжая разговор о США, Путин напрямую заявил Карлсону, что Вашингтон несет ответственность за взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года. Впрочем, российский лидер отказался раскрывать доказательства, сославшись на то, что это секретные данные.
На вопрос журналиста о том, почему больше всех пострадавшая от диверсий Германия по сей день хранит молчание, президент России пояснил, что нынешнее руководство Германии ориентируется не на свои национальные интересы, а на позицию коллективного Запада. Глава государства добавил, что Германия могла бы получать у России газ по «Северному потоку-2», но ей запрещает это делать Польша, в экономику которой активно вкладываются средства немецких налогоплательщиков из фондов Евросоюза.
Отвечая на вопрос о будущем мировой экономики, Путин указал на одну из крупнейших стратегических ошибок, допущенных американским руководством, — «использование доллара в качестве инструмента внешнеполитической борьбы».
Путин также назвал «страшилкой» опасения поглощения России Китаем. Президент отметил крепкие и плодотворные отношения с сопредельным государством и указал на то, что Запад ошибается, вступая в противостояние с Пекином. Российский лидер заявил, что запад больше опасается сильного Китая, нежели сильной России. «Как однажды сказал Бисмарк, потенциалы являются наиболее важными. Потенциал Китая огромен», — подчеркнул Путин.
ОТНОШЕНИЯ С США
Впрочем, даже несмотря на существенные разногласия Москвы и Вашингтона, Россия и США «сохраняют определнные контакты» по вопросам безопасности, отметил Путин. Детали переговоров Путин предложил уточнить у экс-президента США Барака Обамы, бывшего госсекретаря Кондолизы Райс, экс-министра обороны Роберта Гейтса, нынешнего директора спецслужбы Уильяма Бернса и тогдашнего посла России.
Путин добавил, что в последний раз общался с американским лидером Джо Байденом до начала спецоперации. В ходе той беседы он предупреждал коллегу, что США делает огромную ошибку, поддерживая Украину и отталкивая Россию. Президент России предложил Карлсону лично узнать у Байдена, каков был ответ американской стороны.
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
Обсудили Карлсон и Путин и проблему искусственного интеллекта. По мнению российского лидера, развитие технологий остановить невозможно, однако его нужно формализовать и подчинить определенным правилам. Гигантскую роль в этом может сыграть американский миллиардер, глава корпорации Tesla Илон Маск.
«Я думаю, что Илона Маска не остановить. Он сделает так, как считает нужным. Тем не менее, вам придется найти с ним общий язык. Ищите способы убедить его», — подчеркнул президент России.
НАПОСЛЕДОК — ГЕРШКОВИЧ
В конце беседы Карлсон задал Путину вопрос, возможен ли обмен или освобождение корреспондента издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича, задержанного в России и обвиняемого в шпионаже. Путин допустил возвращение Гершковича в США в том случае, если спецслужбы США предложат равноценный обмен.
«Есть определенные условия, которые обсуждаются по партнерским каналам между спецслужбами. Мне кажется, что можно об этом договориться», — заявил Путин.
РЕЗЮМЕ КАРЛСОНА
Подводя итоги двухчасового интервью с российским лидером, Карлсон сделал вывод, что американцами управляют «сумасшедшие: президент Джо Байден и… Виктория Нуланд [заместитель главы Госдепа США]».
Журналист напомнил, к чему привели попытки Вашингтона свергнуть власть в других странах, и отметил, что попытки США превратить Россию с большим ядерным потенциалом в слабое государство бессмысленны и обернутся против самого же Вашингтона.
Также Карлсон подчеркнул, что Россия не вернет Крым Украине в качестве условия подписания мирного договора и не вторгнется на территорию Европы. «Нужно быть идиотом, чтобы подумать, что Россия может вкатиться на танке в Вену, это неправда», — подчеркнул репортер.
Журналист признался, что его «удивило» заявление Путина о готовности к мирному решению украинского кризиса, однако Карлсон подчеркнул, что президент России «не стал бы говорить этого, если бы так не думал».
В свою очередь российские источники отметили, что Путин занял в целом примирительную к Западу позицию и звучал довольно умеренным политиком, а издание The New York Times отметило, что российский президент «более прямолинейно, чем обычно» заявил, что конфликт на Украине завершится сделкой с Западом.
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