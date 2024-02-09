Об Украине, НАТО и не только: Карлсон опубликовал интервью с Путиным

«Другая сторона именно на Украине выбросила все эти договоренности и приняла под козырек указание западных стран — европейских, Соединенных Штатов — воевать с Россией до победного конца», — подчеркнул глава государства.

Впрочем, отметил российский лидер, Москва не оставляет попыток разрешить конфликт на Украине путем переговоров. Путин призвал к ним Киев и добавил, что у его украинского коллеги Владимира Зеленского есть свобода пойти на переговоры с Россией (по крайней мере, была). Но…

«Но как мы будем вести переговоры, если он сам себе запретил и всем запретил?» — задался вопросом президент.

Путин заверил Карлсона, что завершить украинский конфликт можно всего за несколько недель. Нужно для этого не так уж и много, заявил президент России, — США должны прекратить поставки вооружения Киеву. После этого можно будет приступить к обсуждению с Киевом условий мирного соглашения.

При этом мир, выразил уверенность глава государства, восстановится не только на бумаге, но вернутся и прежние теплые отношения между братскими народами.

«Рано или поздно все равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится», — высказал оптимистичный прогноз президент.

ПУТИН О ЗЕЛЕНСКОМ

В ответ на вопрос Карлсона о политическом влиянии Зеленского Путин заявил журналисту, что у президента Украины нет веса и во внутренней, и во внешней политике. Российский лидер подчеркнул, что агрессивные и активные украинские неонацисты и националисты лишили Зеленского возможности как-либо их контролировать и принудили его занять провоенную позицию.

Президент России напомнил, что Зеленский ранее пообещал привести Украину к миру, благодаря чему и пришел к власти, однако решил, что с националистами и неонацистами лучше не ссориться. Путин добавил, что своим президентством Зеленский во многом обязан русскоязычным жителям юго-востока Украины, которые ожидали, что он поможет им сблизиться с Россией.

Зеленского контролируют извне, еще раз подчеркнул президент, и доказательство тому — отказ администрации украинского лидера от мирных переговоров с российской стороной. Путин выразил уверенность, что этот шаг был навязан Киеву Вашингтоном.

БЫТЬ ЛИ ВОЙНЕ С ПОЛЬШЕЙ И ЛАТВИЕЙ?

Карлсон также напомнил Путину, что войны с Россией опасаются и другие ее соседи, в частности, Польша и Латвия. Российский лидер в ответ назвал единственный вариант развития событий, при котором военный сценарий воплотится в реальность.

«Только в одном случае, если Польша нападет на Россию. Почему? Потому что нас не интересует Польша, Латвия или где-либо еще», — заявил президент.