Трамп репостнул статью со словами Путина, где тот сравнил Европу с послушной собакой
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social репостнул статью, в которой приводились слова президента России Владимира Путина о сравнении Европы с послушной собакой, которая будет «нежно помахивать хвостиком у ног хозяина».
В статье привели слова российского лидера, которые он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, где также заявил, что Трамп с его волевым характером «быстро наведет порядок» на Западе.
«Трамп с его характером, настойчивостью, наведет там порядок довольно быстро. И все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», - заявил президент РФ.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вновь не стал ни подтверждать, ни опровергать данные о телефонном разговоре Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом на тему Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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