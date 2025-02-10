Трамп репостнул статью со словами Путина, где тот сравнил Европу с послушной собакой

В статье привели слова российского лидера, которые он сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, где также заявил, что Трамп с его волевым характером «быстро наведет порядок» на Западе.

«Трамп с его характером, настойчивостью, наведет там порядок довольно быстро. И все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», - заявил президент РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков вновь не стал ни подтверждать, ни опровергать данные о телефонном разговоре Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом на тему Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



