Великобритания передала Украине обещанные AS-90, БТР и бронемашины
Великобритания передала Киеву самоходные артиллерийские установки AS-90, а также бронетранспортеры и бронемашины. Об этом сообщается в письме замглавы британского минобороны Джеймса Хиппи, которое опубликовано на сайте британского парламента.
Он отметил, что Украине также передали «вспомогательное оборудование и пакеты поддержки для основного оборудования».
Ранее, 18 мая, издание Politico со ссылкой на источник в военном ведомстве США сообщило, что Пентагон не против возможного предоставления Киеву американских истребителей F-16 другими странами. При этом, по его словам, такое решение еще не принято, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru