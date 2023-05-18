Великобритания передала Украине обещанные AS-90, БТР и бронемашины

Он отметил, что Украине также передали «вспомогательное оборудование и пакеты поддержки для основного оборудования».

Ранее, 18 мая, издание Politico со ссылкой на источник в военном ведомстве США сообщило, что Пентагон не против возможного предоставления Киеву американских истребителей F-16 другими странами. При этом, по его словам, такое решение еще не принято, сообщает «Радиоточка НСН».

