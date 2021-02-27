Где Навальный? Стало известно местонахождение оппозиционера

Позже член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области Александр Мальцев в беседе с ТАСС опроверг данные о том, что Навального доставят в какую-либо из колоний Подмосковья.



Правозащитная организация Amnesty International уже отказалась считать Навального «узником совести». Как заявил официальный представитель организации в Восточной Европе, поводом к изменению статуса Навального стали его высказывания в середине 2000-х годов, в которых, как решили эксперты-правозащитники, была «риторика ненависти» (hate speech).

Журналист и телеведущий Владимир Познер признался телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что с пониманием относится к решению Amnesty International лишить Навального статуса «узника совести» за призывы к насилию.

«Я этот довод правозащитников принимаю. Резкие высказывания Навального я сам слышал, своими ушами. Поэтому ничего особого я в их решении не вижу», - заявил Познер.

О том, что Навального этапировали из СИЗО-1 в Москве, стало известно 25 февраля. С тех пор ни у кого не было точных данных, в какую колонию его могут отправить. Высказывались предположения, что это может быть ИК №2 в городе Покров. Политику предстоит отбыть два с половиной года лишения свободы: ранее суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

