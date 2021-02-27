Где Навальный? Стало известно местонахождение оппозиционера
Российский оппозиционер Алексей Навальный этапирован в ИК-2 Владимирской области. Информацию СМИ подтвердили в региональном УФСИН.
Российский политик Алексей Навальный отправится в исправительную колонию Владимирской области ИК-2. Об этом сообщает портал «Ярновости» со ссылкой на источник во ФСИН.
Сообщается, что оппозиционер уже «находится в СИЗО в Кольчугино, откуда переедет в покровскую колонию».
Информацию подтвердил источник «Медузы».
РИА Новости не получили подтверждения сведений - в СИЗО-3 Кольчугино и исправительной колонии №2 Покрова Владимирской области не располагают данными о нахождении у них Алексея Навального.
«Мы такой информацией не владеем», - ответили журналистам на вопрос, находится ли в учреждении Навальный, в дежурной части СИЗО-3 Кольчугино.
Аналогичный ответ дали и в ИК-2 Кольчугино.
Навального, по данным ТАСС, действительно доставили во Владимирскую область, где он будет отбывать наказание в исправительной колонии номер 2 в городе Покров.
«По имеющийся сейчас информации, Навального в пятницу доставили во Владимирскую область. Наказание он будет отбывать в ИК-2 в городе Покров. Сначала он пройдет карантин», - сообщил источник агентства, знакомый с ситуацией.
Ранее местом отбывания наказания Навального назвали исправительную колонию №6 в подмосковной Коломне. Об этом 26 февраля сообщил Telegram-канал LifeShot со ссылкой на свой источник. Представители учреждения не подтвердили эту информацию.
Позже член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области Александр Мальцев в беседе с ТАСС опроверг данные о том, что Навального доставят в какую-либо из колоний Подмосковья.
Правозащитная организация Amnesty International уже отказалась считать Навального «узником совести». Как заявил официальный представитель организации в Восточной Европе, поводом к изменению статуса Навального стали его высказывания в середине 2000-х годов, в которых, как решили эксперты-правозащитники, была «риторика ненависти» (hate speech).
Журналист и телеведущий Владимир Познер признался телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что с пониманием относится к решению Amnesty International лишить Навального статуса «узника совести» за призывы к насилию.
«Я этот довод правозащитников принимаю. Резкие высказывания Навального я сам слышал, своими ушами. Поэтому ничего особого я в их решении не вижу», - заявил Познер.
О том, что Навального этапировали из СИЗО-1 в Москве, стало известно 25 февраля. С тех пор ни у кого не было точных данных, в какую колонию его могут отправить. Высказывались предположения, что это может быть ИК №2 в городе Покров. Политику предстоит отбыть два с половиной года лишения свободы: ранее суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.
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