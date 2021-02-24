Журналист: Amnesty International перестала считать Алексея Навального узником совести
Канадско-американский журналист, автор издания Nation Аарон Мате опубликовал в своем Twitter скриншот письма, в котором правозащитная организация Amnesty International заявляет, что больше не считает российского оппозиционера Алексея Навального «узником совести».
Письмо представляет собой ответ организации на запрос журналиста. «В электронном письме Amnesty заявляет, что «больше не может считать Алексея Навального узником совести, учитывая тот факт, что он выступал за насилие и дискриминацию и не отказался от таких заявлений», — рассказал Мате.
Оппозиционер Алексей Навальный, осужденный по делу «Ив Роше» на 2 года 8 месяцев тюремного заключения, может остаться в СИЗО в Москве в ожидании рассмотрения нового уголовного дела или будет отправлен в одну из российских колоний.
По мнению эксперта, Навальный может большую часть своего срока провести в СИЗО, как лидер Тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин). Процесс над ним за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой длился с 2007 по 2019 годы.
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