Журналист: Amnesty International перестала считать Алексея Навального узником совести

Оппозиционер Алексей Навальный, осужденный по делу «Ив Роше» на 2 года 8 месяцев тюремного заключения, может остаться в СИЗО в Москве в ожидании рассмотрения нового уголовного дела или будет отправлен в одну из российских колоний.

По мнению эксперта, Навальный может большую часть своего срока провести в СИЗО, как лидер Тамбовской ОПГ Владимир Барсуков (Кумарин). Процесс над ним за убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой длился с 2007 по 2019 годы.

