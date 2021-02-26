Глава ФСИН пообещал обеспечить Навальному нормальные условия в колонии
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников подтвердил, что Алексей Навальный этапирован в колонию, сообщает ТАСС.
По его словам, угрозы безопасности и здоровью политика в колонии, где он будет отбывать наказание, «не существует».
«Я гарантирую», - сказал Калашников.
Ранее источник ТАСС рассказал, что Навального поместят в специальное карантинное отделение на срок до 15 суток, у него возьмут анализы на наличие опасных заболеваний, например, ВИЧ, туберкулез и коронавирус, а при наличии специфических болезней направят к профильному врачу.
Адвокат Навального Вадим Кобзев 25 февраля сообщил, что оппозиционера этапировали из московского СИЗО-1 «Матросская тишина», при этом ему неизвестно, в какое именно исправительное учреждение. Член ОНК Ева Меркачева предположила, что вероятно, это будет ИК №2 в городе Покров.
Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок, сообщает Ura.ru. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.
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