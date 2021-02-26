СМИ узнали, в какую колонию доставили Навального
Оппозиционер Алексей Навальный доставлен в исправительную колонию №6 в Коломне, сообщил Telegram-канал LifeShot со ссылкой на свой источник. По его данным, политика довезли туда за три часа.
Между тем, дежурный ИК-6 в Коломне эту информацию не подтвердил, заявив журналистам, что к ним никого не привозили.
О том, что Навального этапировали из СИЗО-1 в Москве, стало известно 25 февраля. С тех пор ни у кого не было точных данных, в какую колонию его могут отправить. Высказывались предположения, что это может быть ИК №2 в городе Покров. 26 февраля во ФСИН заявили, что гарантируют Навальному нормальные условия.
Политику предстоит отбыть два с половиной года лишения свободы: ранее суд по ходатайству ФСИН заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.
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