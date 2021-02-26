В ОНК заявили, что Навальный не будет доставлен в колонии Подмосковья
Оппозиционера Алексея Навального не доставят ни в одну из колоний Подмосковья. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Московской области Александр Мальцев в беседе с ТАСС.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что Навального доставили в исправительную колонию №6 в Коломне. Представители учреждения не подтвердили эту информацию.
Как отметил Мальцев, ОНК проверила сведения о доставке Навального в Коломну, однако они не подтвердились.
«Более того, в управлении ФСИН по Московской области нам сказали, что Навальный в наш регион доставлен не будет», — добавил член ОНК.
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