В ОНК заявили, что Навальный не будет доставлен в колонии Подмосковья

Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что Навального доставили в исправительную колонию №6 в Коломне. Представители учреждения не подтвердили эту информацию.

Как отметил Мальцев, ОНК проверила сведения о доставке Навального в Коломну, однако они не подтвердились.

«Более того, в управлении ФСИН по Московской области нам сказали, что Навальный в наш регион доставлен не будет», — добавил член ОНК.



