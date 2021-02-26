Пошел по этапу. Навального перевели из СИЗО в неизвестность

Как сообщали СМИ, по прибытии в колонию Навального поместят на карантин на срок до 15 суток, у него возьмут анализы на наличие опасных заболеваний, например, ВИЧ, туберкулез и коронавирус. При наличии специфических болезней Навального направят к профильному врачу, который определит серьёзность проблемы и степень её опасности для здоровья.

В четверг вечером представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон вновь призывают Москву освободить Навального.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ранее потребовал от российских властей немедленно освободить Навального, приговоренного к 3,5 года заключения по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение суда «очень серьёзной попыткой вмешательства в судебные дела» страны.

Зампред комитета Совета Федерации по экономической политике, бывший уполномоченный МИД по вопросам правы человека и верховенства права Константин Долгов в эфире НСН сказал, что требование ЕСПЧ не может быть исполнено.

«Относительно этого решения уже был официальный комментарий Минюста, что выполнять его мы не будем. Не будем освобождать господина Навального, приговор которому вынес суд. Согласно поправкам к Конституции, у нас абсолютный приоритет российского законодательства перед решениями международных инстанций. Поэтому наш Минюст занял абсолютно правильную позицию», - сказал Долгов.

Впрочем, правозащитная организация Amnesty International уже отказалась считать Навального «узником совести». Как заявил официальный представитель организации в Восточной Европе, поводом к изменению статуса Навального стали его высказывания в середине 2000-х годов, в которых, как решили эксперты-правозащитники, была «риторика ненависти» (hate speech).

Журналист и телеведущий Владимир Познер признался телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что с пониманием относится к решению Amnesty International лишить Навального статуса «узника совести» за призывы к насилию.

«Я этот довод правозащитников принимаю. Резкие высказывания Навального я сам слышал, своими ушами. Поэтому ничего особого я в их решении не вижу», - заявил Познер.

Однако дело Навального создало значительное напряжение в отношениях России и Евросоюза. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия находится в конфронтации с Европейским союзом и «отказывается выполнять свои обязательства, включая, отказ принимать во внимание решения ЕСПЧ».

Однако глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что Евросоюзу и России необходимо сохранить конструктивный диалог, несмотря на то, что отношения Брюсселя и Москвы находятся на «низшей точке».

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН предположил, что Маас хочет задать тон для дискуссии на Европейском совете глав внешнеполитических ведомств.

«Хотя в Европе считают Навального своим, нужно все-таки искать новые возможности, чтобы привлечь Россию к новому сотрудничеству. Это сигнал для внутриевропейского союза – тем, кто хочет оборвать отношения с Россией. Этого делать нельзя. Это не сигнал России», - убежден эксперт.

По его словам, отношение к России различается в Западной Европе и в странах Прибалтики, к которым примыкает Польша. Последняя группа стран выступает за очень жесткие санкции. Остальные считают, что какая-то реакция нужна на то, что Навального в России посадили и судят, но нельзя разрушать отношения с Россией из-за Навального.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН выразил уверенность, что «друзей у России больше, чем кому-то кажется».

«В Европе тоже немало. Они, правда, это не артикулируют. Но, например, Люксембург. Я считаю, вполне дружески к нам относится. И Португалия, и Монако. Во многом Франция. Даже в Германии, если вывести за скобки чересчур политизированных деятелей… Так что, когда люди говорят, что весь мир против нас, они просто врут», - подчеркнул сенатор.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

