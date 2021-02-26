США после этапирования Навального из СИЗО вновь призвали его освободить

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США вновь призывают Россию освободить Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.

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Агентство отмечает, что данное заявление было обнародовано после этапирования осужденного оппозиционера в колонию из СИЗО "Матросская тишина". Прайс на пресс-конференции подчеркнул, что Соединенные Штаты возобновляют свои призывы освободить политических заключенных, к которым причисляют "господина Навального".

Прайс заявил, что США будут действовать "вместе с партнерами". Россия неоднократно отвергала запросы США и других стран по делу Навального. В МИД РФ считают подобные заявления грубым вмешательством во внутреннюю политику России.

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:СШААлексей Навальный
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