США после этапирования Навального из СИЗО вновь призвали его освободить

Агентство отмечает, что данное заявление было обнародовано после этапирования осужденного оппозиционера в колонию из СИЗО "Матросская тишина". Прайс на пресс-конференции подчеркнул, что Соединенные Штаты возобновляют свои призывы освободить политических заключенных, к которым причисляют "господина Навального".

Прайс заявил, что США будут действовать "вместе с партнерами". Россия неоднократно отвергала запросы США и других стран по делу Навального. В МИД РФ считают подобные заявления грубым вмешательством во внутреннюю политику России.

