США после этапирования Навального из СИЗО вновь призвали его освободить
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США вновь призывают Россию освободить Алексея Навального. Об этом сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что данное заявление было обнародовано после этапирования осужденного оппозиционера в колонию из СИЗО "Матросская тишина". Прайс на пресс-конференции подчеркнул, что Соединенные Штаты возобновляют свои призывы освободить политических заключенных, к которым причисляют "господина Навального".
Прайс заявил, что США будут действовать "вместе с партнерами". Россия неоднократно отвергала запросы США и других стран по делу Навального. В МИД РФ считают подобные заявления грубым вмешательством во внутреннюю политику России.
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