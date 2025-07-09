Глава «Фонда кино Абхазии» извинился за слова о туристах из России

Глава «Фонда кино Абхазии» Александр Басария, который пожаловался на российских туристов, извинился за свои высказывания. Соответствующее видео он опубликовал в соцсетях.

Ранее Басария заявил, что туристы из РФ приобретают дешевые путевки в Абхазию, не ездят на экскурсии, не тратят деньги в клубах, а действия крупных туроператоров угрожают экономической безопасности республики.

Руководитель фонда выразил сожаление из-за своих необдуманных и некорректных высказываний, которыми «обидел большое количество людей».

«Хочу также сообщить, что "Фонд кино Абхазии"... частная организация и к государственными структурам не имеет никакого отношения. Дорогие соотечественники, уважаемые гости Абхазии, я прошу прощения у всех вас. Очень сожалею о своем необдуманном поступке», — подчеркнул Басария.

Как отметил мужчина, он понял, что угрозу безопасности республики представляют именно подобные провокационные высказывания.

Накануне министерство туризма Абхазии назвало провокационными слова Басарии, подчеркнув, что россияне не могут представлять угрозу для страны, остаются основой ее туристического потока и важнейшими гостями.

