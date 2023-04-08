Макрона осудили за неприличный жест на встрече с Си Цзиньпином
Президент Франции Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщают СМИ.
Во время официального фотографирования с китайским лидером президент Франции убрал руку в карман. Он вытащил ладонь только после просьбы.
Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо охарактеризовал ситуацию как «жуткое унижение» главы государства.
«Этот визит все больше и больше напоминает катастрофу!» - написал политик на своей странице в Twitter (заблокированная в России соцсеть).
Макрон и Си Цзиньпин призвали к возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной. Китайский лидер предложил вернуться к «рациональности и сдержанности», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru