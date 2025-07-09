В Кремле отреагировали на сообщения об угрозе Трампа «разбомбить» Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сведения о якобы имевших место угрозах президента США Дональда Трампа «разбомбить» Москву. Об этом представитель Кремля высказался в беседе с журналистами.

Ранее СМИ сообщили, что в 2024 году Трамп якобы рассказал об угрозах российскому лидеру Владимиру Путину разбомбить столицу РФ в случае начала боевых действий против Украины. Также стало известно о предупреждении американского президента лидеру Китая Си Цзиньпину, которому Трамп якобы пригрозил ударом по Пекину при атаке на Тайвань, пишет RT.

Как отметил Песков, непонятно, является ли эта информация фейком.

«Фейков сейчас очень много, зачастую... гораздо больше, чем правдивой информации», - заявил пресс-секретарь.

Песков указал, что в Кремле исходят из этого, анализируя новости.

