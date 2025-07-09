Песков: Москва спокойно относится к ужесточению риторики Трампа в адрес Путина

В Москве спокойно относятся к тому, что риторика американского лидера Дональда Трампа в адрес российского коллеги Владимира Путина становится более жёсткой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле отреагировали на сообщения об угрозе Трампа «разбомбить» Москву

По его словам, у главы Белого дома «в целом» придерживается достаточно жёсткой стилистики в выборе фраз.

«Также мы слышали очень важное заявление Трампа, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал сначала», - заключил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что недоволен действиями Путина в контексте урегулирования конфликта на Украине, пообещав России «небольшой сюрприз», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Белый дом США
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры