Песков: Москва спокойно относится к ужесточению риторики Трампа в адрес Путина

По его словам, у главы Белого дома «в целом» придерживается достаточно жёсткой стилистики в выборе фраз.

«Также мы слышали очень важное заявление Трампа, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал сначала», - заключил представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что недоволен действиями Путина в контексте урегулирования конфликта на Украине, пообещав России «небольшой сюрприз», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

