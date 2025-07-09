Песков: Москва спокойно относится к ужесточению риторики Трампа в адрес Путина
В Москве спокойно относятся к тому, что риторика американского лидера Дональда Трампа в адрес российского коллеги Владимира Путина становится более жёсткой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, у главы Белого дома «в целом» придерживается достаточно жёсткой стилистики в выборе фраз.
«Также мы слышали очень важное заявление Трампа, что урегулирование украинского конфликта оказалось гораздо сложнее, чем он думал сначала», - заключил представитель Кремля.
Ранее Трамп заявил, что недоволен действиями Путина в контексте урегулирования конфликта на Украине, пообещав России «небольшой сюрприз», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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