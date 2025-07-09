В Армении сравнили рейтинги церкви и Пашиняна
В Армении исторически принято уважительное отношение к институту церкви даже среди неверующих людей, политика армянского премьера Никола Пашиняна в отношении церкви может уменьшить и без того низкий рейтинг правящей партии, сказал НСН Александр Искандарян.
Рейтинг Армянской апостольской церкви (ААЦ) сегодня в шесть раз превышает рейтинг правящей партии Армении «Гражданский договор», это вызывает резкое недовольство правительства страны и является ключевой причиной противостояния с церковью. Об этом НСН заявил армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем аккаунте в соцсетях заявил, что будет лично руководить «освобождением ААЦ». По его словам, Первопрестольный Эчмиадзин якобы захвачен «антихристианской, распутной, антинациональной и антигосударственной группой». Кроме того, Пашинян утверждает, что «Дом Иисуса Христа занимает антихрист и собакоед» и ААЦ необходимо освободить от него. «Я буду руководить этим освобождением», — заключил политик. По словам Искандаряна, отношения церкви и нынешнего руководства Армении всегда были напряженными, не в последнюю очередь из-за высоких рейтингов ААЦ.
«Конечно, сейчас существует явный кризис, который носит политический характер. Проблема отношения нынешней правящей элиты к церкви появилась сразу после ее прихода к власти. Были люди, которые врывались в Первопрестольный Эчмиадзин, занимали там какие-то помещения, требовали смещения католикоса. Это было в 2018 году, сразу после бархатной революции в Армении. Потом каким-то образом это противостояние затихло, но настороженное отношение к церкви было всегда и сопровождалось тем, что у церкви были натянутые отношения с политической властью. Сейчас этот кризис обострился, судя по тому, что население Армении говорит журналистам, пишет в соцсетях, людьми это явно воспринимается как политический конфликт. Кроме того, рейтинг правящей партии “Гражданский договор” довольно низкий — по последним опросам, которые были весной, там чуть больше 10%. Рейтинг же церкви среди институций в Армении самый высокий — более 60%. Это одна из причин конфликта, потому что есть институция, которая не контролируется государством и в то же время обладает очень высоким рейтингом», — сказал Искандарян.
Собеседник НСН отметил, что отношение общества к власти на фоне конфликта с церковью может еще сильнее усугубиться.
«Обвинить в Армении можно кого угодно, в чем угодно и когда угодно, в том числе и Пашиняна в превышении полномочий, так как церковь отделена от государства, это очень хорошо показывает политическая реальность. То, что происходит сейчас, происходит с конкретными людьми, которые являются иерархами церкви, двое из них находятся в тюрьме, будучи архиепископами, а на католикоса (то есть первоиерарха) все время раздаются какие-то обвинения со стороны властей. Пока никто не говорит, что церковь надо отменить, но то, что церковь должна другим путем избирать своего главу и в этом должно участвовать государство, Пашинян уже говорил. Это противоречит законодательству, но поскольку конфликт имеет политическую природу, можно себе представить развитие этой ситуации. Каким будет отношение? Конечно, верующие будут относиться к этому отрицательно. Даже среди не очень верующих людей в Армении принято относиться к церкви с уважением», — подытожил он.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что на заявления Пашиняна об освобождении ААЦ от антихриста должна отреагировать Русская православная церковь (РПЦ). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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