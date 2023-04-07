СМИ: Си Цзиньпин старался убедить Макрона выйти из полного подчинения США

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Пекин президента Франции Эммануэля Макрона преследовал цель убедить главу Пятой республики в возможности выйти из полного подчинения США, сообщает Reuters. В этой связи китайский лидер устроил для Макрона щедрый прием, они вместе даже слетали в Гуанчжоу. Как утверждает агентство, такие действия для Си Цзиньпина не свойственны.

По мнению аналитиков, это показывает, как Пекин заинтересован в сотрудничестве с Парижем.