СМИ: Си Цзиньпин старался убедить Макрона выйти из полного подчинения США
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Пекин президента Франции Эммануэля Макрона преследовал цель убедить главу Пятой республики в возможности выйти из полного подчинения США, сообщает Reuters. В этой связи китайский лидер устроил для Макрона щедрый прием, они вместе даже слетали в Гуанчжоу. Как утверждает агентство, такие действия для Си Цзиньпина не свойственны.
По мнению аналитиков, это показывает, как Пекин заинтересован в сотрудничестве с Парижем.
«Си Цзиньпин ищет поддержки против всестороннего сдерживания, окружения и подавления со стороны США», - говорится в материале.
Прибывшая вместе с Макроном в Пекином глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен зачастую в Китае выглядела «несчастной», её не пригласили на целый ряд важных мероприятий с участием Си Цзиньпина и Макрона.
Ранее в России назвали основные темы переговоров Макрона и Си Цзиньпина, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru