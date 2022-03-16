Европа будет совещаться без России: Что нам принесет выход из ПАСЕ

Реакция власти на рещение была предсказуемо негативной: совет Европы превратился в инструмент пропаганды НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Эта организация стала просто инструментом натовской пропаганды, я сейчас не оговорилась. Мы об этом неоднократно говорили, именно структуры альянса и государства — члены альянса через соответствующие механизмы НАТО во многом формировали повестку в рамках Совета Европы», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Без России Совету Европы нечем будет заняться, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, организация утратит свой смысл, потому что последнее время она занималась «критикой России и давлением на нее». Володин считает, что сейчас единственный выход для Совета Европы – это самораспуститься.



Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что россияне после завершения процедур по выходу РФ из Совета Европы не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). При этом в МИД РФ поспешили успокоить, что Россия продолжит выполнять принятые постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если в них не содержится противоречий российской Конституции.

Сенатор заверил, что выход из ПАСЕ не отразится негативно на правах россиян. Клишас пояснил, что ЕСПЧ всегда являлся вспомогательным институтом и «зачастую выносил решения политизированные, явно превышая собственные полномочия».

Однако Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно принимал сторону потерпевших в резонансных делах, добиться справедливости по которым в российских судах не удалось. Например, в декабре 2021 года суд обязал Россию выплатить почти 400 тысяч евро Маргарите Грачёвой, которой в 2017 году бывший муж отрубил кисти рук. Искалеченная женщина добивалась компенсации и лишения экс-супруга родительских прав на протяжении нескольких лет.



При этом в России для расследования таких дел все еще нет отдельных законов, так как многие депутаты и чиновники считают излишним законопроект о бытовом насилии. Так, телеведущая Анна Шафран ранее предлагала депутатам Госдумы отказаться от принятия закона о профилактике семейного насилия из-за возможности вмешательства в дела семьи.