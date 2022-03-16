Европа будет совещаться без России: Что нам принесет выход из ПАСЕ
Выход России из ПАСЕ в стране восприняли неоднозначно: власть считает его инструментом пропаганды, а некоторые правозащитники опасаются отказа РФ от важных правовых норм.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 15 марта проголосовала за призыв к Комитету министров Совета Европы с требованием выхода России из организации.
ПАСЕ — одно из двух главных уставных ведомств Совета Европы. Это консультативный орган, а также старейший в Европе орган межпарламентского сотрудничества, который был основан 5 мая 1949 года.
Отмечается, что если Российская Федерация не выполнит требование по выходу, Ассамблея предложит комитету министров как можно скорее рассмотреть дату, с которой РФ перестанет быть членом Совета Европы. За проект проголосовали 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, еще трое воздержались.
Реакция власти на рещение была предсказуемо негативной: совет Европы превратился в инструмент пропаганды НАТО, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Эта организация стала просто инструментом натовской пропаганды, я сейчас не оговорилась. Мы об этом неоднократно говорили, именно структуры альянса и государства — члены альянса через соответствующие механизмы НАТО во многом формировали повестку в рамках Совета Европы», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.
Без России Совету Европы нечем будет заняться, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, организация утратит свой смысл, потому что последнее время она занималась «критикой России и давлением на нее». Володин считает, что сейчас единственный выход для Совета Европы – это самораспуститься.
Ранее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что россияне после завершения процедур по выходу РФ из Совета Европы не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). При этом в МИД РФ поспешили успокоить, что Россия продолжит выполнять принятые постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если в них не содержится противоречий российской Конституции.
Сенатор заверил, что выход из ПАСЕ не отразится негативно на правах россиян. Клишас пояснил, что ЕСПЧ всегда являлся вспомогательным институтом и «зачастую выносил решения политизированные, явно превышая собственные полномочия».
Однако Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно принимал сторону потерпевших в резонансных делах, добиться справедливости по которым в российских судах не удалось. Например, в декабре 2021 года суд обязал Россию выплатить почти 400 тысяч евро Маргарите Грачёвой, которой в 2017 году бывший муж отрубил кисти рук. Искалеченная женщина добивалась компенсации и лишения экс-супруга родительских прав на протяжении нескольких лет.
При этом в России для расследования таких дел все еще нет отдельных законов, так как многие депутаты и чиновники считают излишним законопроект о бытовом насилии. Так, телеведущая Анна Шафран ранее предлагала депутатам Госдумы отказаться от принятия закона о профилактике семейного насилия из-за возможности вмешательства в дела семьи.
Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявил, что исключение России из Совета Европы и ПАСЕ станет хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов. По его мнению, можно задуматься о возвращении смертной казни для опаснейших преступников, которую «активно применяют в США и Китае».
Правозащитники и юристы предупреждают об опасности подобных мер. Смертная казнь не помогает бороться с преступностью: это всего лишь жажда мести, жертвой которой могут стать невинные люди, заявил правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Время показало, что мораторий себя вполне оправдал. Во-первых, число преступлений, связанных с убийством, [с другими преступлениями], за которые давали смертную казнь, сократилось. Во-вторых, главное – нет ошибок. <...> Наличие смертной казни не сократит, ни в коем случае не сократит преступления с убийствами, это тоже доказано. Это только такое моральное удовлетворение людей, которые жаждут мести, и не более. А практического смысла не имеет. В любом обществе, не только российском, есть группы людей, которые жаждут смертной казни. Но со временем число этих людей уменьшается», - пояснил правозащитник.
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