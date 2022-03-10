Россияне не смогут обращаться в ЕСПЧ после выхода страны из Совета Европы

Ранее стало известно, что Россия из-за линии недружественных государств не будет участвовать в Совете Европы (ПАСЕ).

«Если Россия выйдет из Совета Европы, а это определенная процедура, то после ее завершения наши граждане не смогут обращаться в ЕСПЧ», — цитирует Клишаса ТАСС.

При этом сенатор заверил, что выход из ПАСЕ не отразится негативно на правах россиян. Клишас пояснил, что ЕСПЧ всегда являлся вспомогательным институтом и «зачастую выносил решения политизированные, явно превышая собственные полномочия».

