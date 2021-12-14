ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Грачёвой, которой муж отрубил кисти

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачёвой, которой бывший муж отрубил кисти рук в 2017 году. Об этом сообщается в опубликованном тексте постановления.

Так, согласно постановлению суда, 40 тысяч евро Россия должна выплатить в качестве компенсации морального вреда, а также 330 660 евро за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода.

Пострадавшая от мужа-садиста Маргарита Грачева рассказала о восстановлении пришитой руки

В ноябре 2017 года Дмитрий Грачёв, который тогда был мужем Маргариты, вывез её в лес и отрубил кисти рук, узнав, что она собирается подавать на развод. Врачи сумели пришить девушке одну кисть, вместо другой ей установили бионический протез. Суд приговорил мужчину к 14 годам колонии строгого режима. Телеведущая Анна Шафран в пресс-центре НСН ранее предложила депутатам Госдумы отказаться от принятия закона о профилактике семейного насилия. По ее мнению, он продвигается с Запада и нанесет удар по институту семьи на фоне демографического кризиса.

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ФОТО: Vk.com/Маргарита Грачева
ТЕГИ:КомпенсацияСудРоссия
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