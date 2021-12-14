ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию Грачёвой, которой муж отрубил кисти

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачёвой, которой бывший муж отрубил кисти рук в 2017 году. Об этом сообщается в опубликованном тексте постановления.

Так, согласно постановлению суда, 40 тысяч евро Россия должна выплатить в качестве компенсации морального вреда, а также 330 660 евро за медицинские услуги и расходы из-за потери дохода.