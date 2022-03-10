«Однобокая политизированная позиция»: Как на России отразится выход из Совета Европы
Сенатор Константин Долгов считает, что Россия в своей правовой системе справится без ЕСПЧ, который, по мнению политика, вообще не эффективен.
От выхода из Совета Европы, в том числе из Европейского суда по правам человека, Россия ничего не потеряет. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил сенатор, бывший уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход РФ из Совета Европы подразумевает и отход от всех его механизмов. По словам Долгова, в связи с этим Россия выйдет из всех органов организации, включая Европейский суд по правам человека.
«Но нельзя забывать, что в рамках противоправных антироссийских санкций были приняты шаги по удалению России из этой организации. Позиция Москвы здесь абсолютно прозрачна. Я не вижу никаких проблем в том, что Россия не будет участвовать в Совете Европы. От него не может быть никакой практической пользы для нас. Организация проявила свою однобокую политизированную антироссийскую позицию. Кстати Россия была одним из ее ведущих плательщиков. Все последние годы вся деятельность организации была направлена против законных интересов РФ», - отметил сенатор.
При этом он отметил, что деятельность ЕСПЧ не была эффективна для России.
«Деятельность Европейского суда носила достаточно пристрастный избирательный характер. Там в основном принимались к рассмотрению иски, которые интересовали европейское руководство. Это были раскрученные резонансные дела, которые использовались для нанесения ущерба имиджу института власти в России и для расшатывания ситуации в стране. Не нужно преувеличивать судебную значимость ЕСПЧ в плане восстановления справедливости. Это точно не эталон судебного института», - объяснил сенатор.
Он считает, что российская судебная система справится самостоятельно.
«В России создана и продолжает совершенствоваться очень серьезная и эффективная правовая система, направленная на защиту прав и свобод граждан. У нас работают все конституционные механизмы, которые в полной мере способны защищать законные права россиян. Были одобрены поправки в Конституцию России, которые создали дополнительные гарантии соблюдения основных прав и свобод граждан. У нас на самом деле самая демократическая Конституция в мире», - заключил Долгов.
Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что глобальный рынок энергоресурсов может перестроиться, однако этот процесс не будет безболезненным как для России, так и для западных стран.
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