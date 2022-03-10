«Однобокая политизированная позиция»: Как на России отразится выход из Совета Европы

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выход РФ из Совета Европы подразумевает и отход от всех его механизмов. По словам Долгова, в связи с этим Россия выйдет из всех органов организации, включая Европейский суд по правам человека.

«Но нельзя забывать, что в рамках противоправных антироссийских санкций были приняты шаги по удалению России из этой организации. Позиция Москвы здесь абсолютно прозрачна. Я не вижу никаких проблем в том, что Россия не будет участвовать в Совете Европы. От него не может быть никакой практической пользы для нас. Организация проявила свою однобокую политизированную антироссийскую позицию. Кстати Россия была одним из ее ведущих плательщиков. Все последние годы вся деятельность организации была направлена против законных интересов РФ», - отметил сенатор.