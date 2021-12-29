«Откроет ящик Пандоры»: Правозащитник предостерег от возврата «порочной» смертной казни

Смертная казнь не помогает бороться с преступностью: это всего лишь жажда мести, жертвой которой могут стать невинные люди, заявил правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».



Ранее председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин не исключил возможности снятия действующего в России моратория на смертную казнь. Он написал об этом в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте суда.

«Зорькин уже не первый раз говорит об этом, но я думаю, что она не будет возвращена, потому что, в общем-то, время показало, что мораторий себя вполне оправдал. Во-первых, число преступлений, связанных с убийством, [с другими преступлениями], за которые давали смертную казнь, сократилось. Во-вторых, главное – нет ошибок. Ошибки-то были вначале. Когда я был депутатом, мне удалось троих ребят из Архангельска, приговоренных к смертной казни, спасти. Я тогда обратился к замгенерального прокурора по делу об убийстве девочки, проверили и действительно доказали, что это не они. Ко мне приходила мать убитой девочки и говорила: «Это не они, не они!». Наличие смертной казни не сократит, ни в коем случае не сократит преступления с убийствами, это тоже доказано. Это только такое моральное удовлетворение людей, которые жаждут мести, и не более. А практического смысла не имеет. В любом обществе, не только российском, есть группы людей, которые жаждут смертной казни. Но со временем число этих людей уменьшается. Если сравнить с показателями 1990-го года и ныне, то число сторонников сокращается. Они, конечно, всегда были, есть, и будут, но их число сокращается, что еще раз доказывает, что мораторий был выбран правильно», - пояснил правозащитник.