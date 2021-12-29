«Откроет ящик Пандоры»: Правозащитник предостерег от возврата «порочной» смертной казни
Возвращать смертную казнь опасно с точки зрения судебных ошибок и бессмысленно в плане предотвращения преступлений, объяснил правозащитник Валерий Борщев.
Смертная казнь не помогает бороться с преступностью: это всего лишь жажда мести, жертвой которой могут стать невинные люди, заявил правозащитник, сопредседатель Московской Хельсинской группы Валерий Борщёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин не исключил возможности снятия действующего в России моратория на смертную казнь. Он написал об этом в своей книге «Конституционное правосудие: процедура и смысл», опубликованной на сайте суда.
«Зорькин уже не первый раз говорит об этом, но я думаю, что она не будет возвращена, потому что, в общем-то, время показало, что мораторий себя вполне оправдал. Во-первых, число преступлений, связанных с убийством, [с другими преступлениями], за которые давали смертную казнь, сократилось. Во-вторых, главное – нет ошибок. Ошибки-то были вначале. Когда я был депутатом, мне удалось троих ребят из Архангельска, приговоренных к смертной казни, спасти. Я тогда обратился к замгенерального прокурора по делу об убийстве девочки, проверили и действительно доказали, что это не они. Ко мне приходила мать убитой девочки и говорила: «Это не они, не они!». Наличие смертной казни не сократит, ни в коем случае не сократит преступления с убийствами, это тоже доказано. Это только такое моральное удовлетворение людей, которые жаждут мести, и не более. А практического смысла не имеет. В любом обществе, не только российском, есть группы людей, которые жаждут смертной казни. Но со временем число этих людей уменьшается. Если сравнить с показателями 1990-го года и ныне, то число сторонников сокращается. Они, конечно, всегда были, есть, и будут, но их число сокращается, что еще раз доказывает, что мораторий был выбран правильно», - пояснил правозащитник.
Он напомнил, что разделить смертную казнь на категории в зависимости от преступлений нельзя: эта мера наказания либо применяется, либо нет. Кроме того, избежать ошибок не удалось еще ни одной судебной системе мира.
«Нет, разграничить нельзя. Как только выделяется какое-то преступление, за которое дают смертную казнь, это открывает ящик Пандоры. Вне всякого сомнения, число этих исключений будет расти. Если сейчас для педофилов, то потом за убийства детей, и пойдет валом. Этот путь порочный, это действительно восстановление казни, так что нет, восстановление для отдельных групп правонарушений невозможно. А наличие ошибок неизбежно, сократить их количество невозможно. Недавно американцы подсчитали число ошибок от смертной казни и пришли в ужас! А американская судебная система очень серьезная. Есть масса случаев, когда даже без пыток люди, не совершившие преступление, признавались в том, что совершили. Они были в каком-то психологическом потрясении, это всё описывали психиатры. А уж то, что следователи будут совершать ошибки, это вне всякого сомнения, потому что при наличии очень зыбких доказательств они будут утверждать, что [преступление] было совершено», - подытожил сопредседатель Московской Хельсинской группы.
Ранее заслуженный адвокат, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил в пресс-центре НСН, что смертная казнь не решит проблемы педофилии, так как мера не снижает уровень преступности.
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