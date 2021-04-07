«От трещины до затрещины». Дипломат раскрыл условия возвращения посла в США
Отзыв посла более чем на две недели - не просто формальность, а самый настоящий дипломатический демарш, заявил дипломат Андрей Бакланов.
Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что демарш российского посла Анатолия Антонова это "трещинка", которую США придется долго цементировать. Российского посла отозвали на консультации в Москву больше двух недель назад после того, как президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина убийцей.
«Не мы инициировали кризис в наших отношениях. Ключ для его урегулирования лежит у американцев. Если они одумаются, будут понимать, что между двумя военными супердержавами нужно поддерживать отношения на должном уровне и дадут нам понять, что они приняли сигнал и это не повторится, то посол вернется и будет работать, как и прежде. Трещинка останется в отношениях, и ее придется цементировать», — сказал Бакланов.
Политика американцев должна быть приемлемой и прогнозируемой, отметил бывший дипломат.
«Даже высокопоставленные американские эксперты не очень понимают, что дальше будет в Вашингтоне. Это очень плохо, потому что для супердержавы должна быть такая черта во внешней политике, как солидность и прогнозируемость. Сейчас этого в Америке нет и это очень опасно», — считает Бакланов,
По его словам, дипломатический демарш со стороны России означает, по сути, снижение уровня дипломатического представительства.
«Антонов отозван в Москву с формулировкой "на консультации", но фактически это дипломатический демарш. Это снижение уровня дипломатического представительства с посла, который лично представляет главу государства, на временного поверенного, который может быть советником или посланником. Это уже совершенно другой уровень дипломатического представительства, ощутимое снижение уровня. В этом случае демарш связан с действиями страны и руководства страны, которые воспринимаются как недоброжелательные и неприемлемые. В этом случае пребывание посла у себя в стране продлится столько времени, сколько нужно для того, чтобы другая сторона сделала какие-то встречные движения, показав, что она отфиксировала неудовлетворенность и готова перевернуть страницу и не тиражировать те вещи, которые были сочтены как неприемлемые», — рассказал бывший посол.
Вероятность того, что Анатолий Антонов вовсе не вернется в США, есть, но она невелика, полагает зампредседателя совета Ассоциации российских дипломатов.
«Такие вещи были. Например, в момент охлаждения наших отношений с Египтом. Временный поверенный в течение многих месяцев продолжал работать, а посол не вернулся, потом назначили даже другого посла. Но, как правило, что-то происходит в политике, что дает возможность вернуться к нормальному ведению дел на уровне высших представителей», — отметил Андрей Бакланов.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что посол России в США Анатолий Антонов, скорее всего, не вернется в Вашингтон в ближайшее время.
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