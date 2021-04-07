«От трещины до затрещины». Дипломат раскрыл условия возвращения посла в США

Заместитель председателя совета Ассоциации российских дипломатов, бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Саудовской Аравии Андрей Бакланов рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что демарш российского посла Анатолия Антонова это "трещинка", которую США придется долго цементировать. Российского посла отозвали на консультации в Москву больше двух недель назад после того, как президент США Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина убийцей.

«Не мы инициировали кризис в наших отношениях. Ключ для его урегулирования лежит у американцев. Если они одумаются, будут понимать, что между двумя военными супердержавами нужно поддерживать отношения на должном уровне и дадут нам понять, что они приняли сигнал и это не повторится, то посол вернется и будет работать, как и прежде. Трещинка останется в отношениях, и ее придется цементировать», — сказал Бакланов.

Политика американцев должна быть приемлемой и прогнозируемой, отметил бывший дипломат.

«Даже высокопоставленные американские эксперты не очень понимают, что дальше будет в Вашингтоне. Это очень плохо, потому что для супердержавы должна быть такая черта во внешней политике, как солидность и прогнозируемость. Сейчас этого в Америке нет и это очень опасно», — считает Бакланов,

По его словам, дипломатический демарш со стороны России означает, по сути, снижение уровня дипломатического представительства.