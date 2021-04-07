Пушилин заявил, что в Донбассе не хотят войны

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что жители Донбасса не хотят войны и не собираются её начинать.

По его словам, Донбасс сделает всё возможное, чтобы урегулировать конфликт дипломатическим путём.

«Хочу подчеркнуть: Донбасс не хочет войны, Донбасс не будет начинать войну. Донбасс сделает всё возможное, чтобы конфликт был урегулирован дипломатически», — заявил Пушилин во время пресс-конференции по случаю 7-й годовщины провозглашения республики.

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Глава ДНР сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в настоящее время крайне неспокойная и меняется в худшую сторону, передает RT. По его словам, число обстрелов увеличивается. Новый виток эскалации усилился. Пушилин также сообщил, что ВСУ усиливают свой потенциал в Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти откроют огонь только в том случае, если войска страны в Донбассе будут атакованы или окажутся под угрозой.


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ТЕГИ:ДНРВойна В ДонбассеДенис Пушилин
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