Пушилин заявил, что в Донбассе не хотят войны

Глава ДНР сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в настоящее время крайне неспокойная и меняется в худшую сторону, передает RT. По его словам, число обстрелов увеличивается. Новый виток эскалации усилился. Пушилин также сообщил, что ВСУ усиливают свой потенциал в Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти откроют огонь только в том случае, если войска страны в Донбассе будут атакованы или окажутся под угрозой.



