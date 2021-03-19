Дело – труба. США пригрозили бить по рукам за «Северный поток-2»
Госдепартамент вновь предостерег европейские компании от участия в строительстве газопровода «Северный поток-2». Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил о неминуемых санкциях, если они не откажутся от проекта.
Госдепартамент вновь предостерег европейские компании от участия в строительстве газопровода «Северный поток-2». Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил о неминуемых санкциях, если они не откажутся от проекта.
Вашингтон фиксирует попытки достроить газопровод и отслеживает информацию о компаниях, вовлеченных в этот процесс, указал госсекретарь. По его словам, строящийся газопровод «является геополитическим проектом России, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности».
В начале марта стало известно, что сроки достройки «Северного потока-2» отложили на полгода. Ранее завершить все работы должны были в конце апреля. Как отмечают в руководстве «Газпрома», сроки зависят от множества факторов, в том числе, от погодных условий.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что газопровод не запустится раньше ноября.
«Я думаю, что именно укладка труб будет в этом году завершена. Апрель - это, конечно, было очень оптимистично, но нереально. "Фортуна" укладывает по 300 метров в сутки. Это медленно. Сентябрь – гораздо более реальный срок. Но дальше надо будет провести пусконаладочные работы, на это уйдет месяца два. Проект потребуется к следующему отопительному сезону. Увеличивается ежесуточное потребление газа в Европе. Я думаю, что план у "Газпрома" - запустить проект к ноябрю 2021 года», - сказал он.
При этом, по словам Юшкова, с основной проблемой Россия столкнётся даже не при строительстве, а при вводе в эксплуатацию. Сейчас основная интрига, достаточно ли у «Газпрома» бумаг, чтобы получить разрешение. Из-за санкций или угрозы санкций многие компании заявляют, что они не будут сертифицировать газопровод. «Но если бы «Газпром» был уверен, что не будет сертификата, то и строить бы не стал», - заключил Юшков.
Бывший посол Германии в США и Великобритании, глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер считает, что «Северный поток-2» следует оснастить механизмом экстренной остановки работы. Он рекомендует заключить между ЕС и США договор о переходе к возобновляемым источникам энергии в ближайший период. Третьим вариантом развития событий Ишингер назвал понуждение России через «Газпром» к улучшению отношений с ЕС, по мнению экс-посла, таким образом, Москва и Евросоюз дадут новый импульс для завершения газопровода.
Накануне стало известно, что руководство ФРГ готово пойти на оказание значительной финансовой поддержки украинской экономике взамен на возможность достроить и пустить в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на источник в правительстве.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН заявил, что США хочет оставить Украину в энергетической игре ради своих геополитических интересов.
«Естественно, "Северный поток-2" для Германии очень важен. Он делает ее распределителем европейского газа. Но при этом Берлину важно не перессориться с США, не стать штрейкбрехером внутри ЕС. Но геополитика – это реальность. США не хочет, чтобы экономика Украины рухнула. Иначе Вашингтону придется кредитовать ее, а так пусть Россия платит за транзит. Это очень удобно США. Германия не может все время бороться с Вашингтоном, она просто проиграет. Поэтому необходимы компромиссы», - отметил он.
«Северный поток – 2» строится от побережья России через Балтику до Германии. Против проекта выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, и Украина, опасающаяся потери транзита российского газа, Польша и страны Прибалтики.
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