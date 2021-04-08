Bloomberg: США могут выслать российских дипломатов

В настоящее время Вашингтон изучает вопрос о новых антироссийских ограничения санкциях. Возможные шаги могут включать санкции и высылку российских дипломатов, которых власти США считают сотрудниками разведки. По другим данным, ответные меры будут состоять из ограничений в отношении лиц, близких к российскому президенту Владимиру Путину.

Сообщалось, что администрация Байдена даст оценку предполагаемого вмешательства России в выборы 2020 года, использования химического оружия против оппозиционного политика Алексея Навального и масштабной кибератаке на федеральные агентства и ведомства, связанной с взломом программного обеспечения SolarWinds, в котором многие аналитики и правительственные чиновники обвиняют Россию.

