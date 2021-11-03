В Совфеде ответили генералу ВСУ на обещание устроить России «кровавую баню»

Плодом личных измышлений назвали в Совете Федерации высказывание бывшего заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Игоря Романенко относительно перспектив военного столкновения с Россией. Ранее он пригрозил России «кровавой баней» в случае начала боевые действия на территории незалежной.

Такое обещание ничем не подкреплено, заявил NEWS.ru член верхней палаты парламента от Крыма Сергей Цеков. Он выразил уверенность, что такого рода высказывания - плод личной ненависти к России генерал-лейтенанта ВСУ.

Сенатор также напомнил, что Москва уже неоднократно, «десятки, сотни, тысячи раз» уже заявляла, что Россия не намерена нападать на Украину. Цеков предложил бывшему замначальника Генштаба изучить статью заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, где однозначно сказано, что Россия будет терпеливо ждать, когда руководство Украины поумнеет, когда в Киеве решать будут не такие, как Романенко, личности.

Если же сама Украина начнёт военные действия, в том числе и в Донбассе, это приведёт только к дальнейшим потерям её территорий, уверен Сергей Цеков. Причём, по его мнению, случится это не в связи с «вторжением извне», а за счёт «внутреннего гражданского сопротивления».

