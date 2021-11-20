СМИ: В США предложили ввести санкции против России в случае «вторжения» на Украину

Санкции могут быть введены в отношении России в случае «вторжения» страны на Украину. Такую инициативу выдвинул председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес, сообщает Axios.

Bloomberg: США готовит новые санкции против России

По данным портала, конгрессмен предложил такую идею в качестве поправки к оборонному бюджету.

Инициатива Менендеса предполагает в том числе введение санкций против должностных лиц РФ, основных финансовых институтов, суверенного долга, газопровода «Северный поток-2».

Кроме того, конгрессмен предлагает запретить въезд в США военным и сотрудникам разведки РФ, а также нарастить военную помощь Украине.

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