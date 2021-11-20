СМИ: В США предложили ввести санкции против России в случае «вторжения» на Украину

По данным портала, конгрессмен предложил такую идею в качестве поправки к оборонному бюджету.

Инициатива Менендеса предполагает в том числе введение санкций против должностных лиц РФ, основных финансовых институтов, суверенного долга, газопровода «Северный поток-2».

Кроме того, конгрессмен предлагает запретить въезд в США военным и сотрудникам разведки РФ, а также нарастить военную помощь Украине.

