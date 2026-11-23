Таджикистан официально уведомил ООН о выходе из МУС
23 ноября 202613:03
Юлия Савченко
Таджикистан уведомил ООН о выходе из Международного уголовного суда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение генерального секретаря организации Антониу Гутерриша.
В документе говорится, что республика официально уведомила о выходе из Римского статута МУС 20 ноября, отмечает RT. Решение вступит в силу спустя год - 20 ноября 2027-го.
Таджикистан ратифицировал Римский статут в 2000 году. В сентябре парламент республики обсудил законопроект о выходе из МУС.
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