В документе говорится, что республика официально уведомила о выходе из Римского статута МУС 20 ноября, отмечает RT. Решение вступит в силу спустя год - 20 ноября 2027-го.

Таджикистан ратифицировал Римский статут в 2000 году. В сентябре парламент республики обсудил законопроект о выходе из МУС.

