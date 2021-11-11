«Политическая игра»: США втягивают Украину в войну ради соревнований с Россией
США подзуживают Украину на военный конфликт, последствия которого им придется пожинать уже самим, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.
Действия США на Украине - это политическая игра, направленная на повышение градуса. Об этом председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в разжигании конфликта на Украине, попросив не повторять «ошибок 2014 года».
«Совершенно очевидно, что США подзуживают Украину на силовые действия на Донбассе, эскалируют военную напряженность. А для того, чтобы мировое общественное мнение было на их стороне – перекладывают эту ответственность на Россию», - заметил Морозов.
Политик подчеркнул, что подобные действия со стороны США – «очень опасная игра».
«Потому что безнаказанно нагнетать военное напряжение в этом регионе невозможно. Это обязательно перерастет в военный конфликт, в таком случае все последствия будет пожинать уже Америка. Другое дело, если она хочет в этом конфликте спалить Украину ради каких-то политических сдерживаний России. Но цена будет очень высокая. То есть это ясная политическая игра, направленная на повышение градуса», - заявил Морозов.
При этом депутат Госдумы считает, что военный конфликт на Украине, даже в условиях нынешних антироссийских настроений, маловероятен.
«Скорее всего, у тех, кто будет принимать решение о начале такого конфликта, еще остались мозги. Но если в первом акте ружье висит, то, как правило, в третьем акте оно стреляет. Конфликт может возникнуть только по каким-то случайным обстоятельствам. Или потому что кто-то подумает, что он не перерастет в большую войну», - добавил политик.
Морозов считает, что подобные действия – «это очередной этап пропагандистской войны».
«Опровергать слова Блинкена – это все равно, что обижаться на дождь», - заключил депутат.
Ранее Энтони Блинкен заявил, только Москва провоцирует войну на Украине. В США пообещали помочь Киеву в случае «нападения» России. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию американскими СМИ информации о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной – «фейком».
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина не сможет произвести никакого наступления на Донбасс, а все громкие заявления украинских политиков на эту тему являются политической конъюнктурой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,0 млн+40 759 / сут.
Умерли
40 759+2 701 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+33 156 / сут.
- В Краснодарском крае введут обязательную вакцинацию для жителей от 60 лет
- «Аэрофлот» опроверг сообщения о причастности к перевозке мигрантов в Белоруссию
- Более шести тыс вагонов столичного метро проходят ежедневную дезинфекцию
- Роскомнадзор составит первый протокол на онлайн-кинотеатр из-за мата и секса в фильме
- В России выявили 40 759 новых случаев COVID-19 за сутки
- В МИД предупредили о рисках столкновений в Черном море из-за НАТО
- В Instagram появится функция «Сделай перерыв»
- Починок покидает пост ректора РГСУ после проверки Минобрнауки
- Правительство Бабиша в Чехии уходит в отставку
- На Украине запретили фильм с Зеленским в роли Наполеона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru