«Политическая игра»: США втягивают Украину в войну ради соревнований с Россией

США подзуживают Украину на военный конфликт, последствия которого им придется пожинать уже самим, заявил депутат Госдумы Олег Морозов.

Действия США на Украине - это политическая игра, направленная на повышение градуса. Об этом председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в разжигании конфликта на Украине, попросив не повторять «ошибок 2014 года».

«Совершенно очевидно, что США подзуживают Украину на силовые действия на Донбассе, эскалируют военную напряженность. А для того, чтобы мировое общественное мнение было на их стороне – перекладывают эту ответственность на Россию», - заметил Морозов.

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Политик подчеркнул, что подобные действия со стороны США – «очень опасная игра».

«Потому что безнаказанно нагнетать военное напряжение в этом регионе невозможно. Это обязательно перерастет в военный конфликт, в таком случае все последствия будет пожинать уже Америка. Другое дело, если она хочет в этом конфликте спалить Украину ради каких-то политических сдерживаний России. Но цена будет очень высокая. То есть это ясная политическая игра, направленная на повышение градуса», - заявил Морозов.

При этом депутат Госдумы считает, что военный конфликт на Украине, даже в условиях нынешних антироссийских настроений, маловероятен.

«Скорее всего, у тех, кто будет принимать решение о начале такого конфликта, еще остались мозги. Но если в первом акте ружье висит, то, как правило, в третьем акте оно стреляет. Конфликт может возникнуть только по каким-то случайным обстоятельствам. Или потому что кто-то подумает, что он не перерастет в большую войну», - добавил политик.

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Морозов считает, что подобные действия – «это очередной этап пропагандистской войны».

«Опровергать слова Блинкена – это все равно, что обижаться на дождь», - заключил депутат.

Ранее Энтони Блинкен заявил, только Москва провоцирует войну на Украине. В США пообещали помочь Киеву в случае «нападения» России. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала публикацию американскими СМИ информации о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной – «фейком».

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Украина не сможет произвести никакого наступления на Донбасс, а все громкие заявления украинских политиков на эту тему являются политической конъюнктурой.

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ФОТО: РИА Новости / МИД РФ
ТЕГИ:КонфликтРоссияСШАУкраинаВойна В Донбассе
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