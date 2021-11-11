«Политическая игра»: США втягивают Украину в войну ради соревнований с Россией

Действия США на Украине - это политическая игра, направленная на повышение градуса. Об этом председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов заявил в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в разжигании конфликта на Украине, попросив не повторять «ошибок 2014 года».

«Совершенно очевидно, что США подзуживают Украину на силовые действия на Донбассе, эскалируют военную напряженность. А для того, чтобы мировое общественное мнение было на их стороне – перекладывают эту ответственность на Россию», - заметил Морозов.