Мэрия предупредила о подозрительных купюрах на улицах Белгорода
Власти Белгорода предупредили о появлении в городе купюр, которые могут быть обработаны химикатами. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление мэрии.
Отмечается, что случаи появления подозрительных купюр зафиксировали в ряде районов Белгорода.
«Есть риск, что на купюрах могут быть следы опасных химических веществ — контакт с ними способен навредить здоровью», — предупредили власти.
Мэрия призвала не трогать бесхозные вещи, указав, что опасными могут оказаться даже безобидные предметы.
Ранее в Макеевке Донецкой Народной Республики местный житель поднял пятитысячную купюру и отравился неизвестным веществом, мужчину госпитализировали.
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