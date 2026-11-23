Власти Белгорода предупредили о появлении в городе купюр, которые могут быть обработаны химикатами. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление мэрии.

Отмечается, что случаи появления подозрительных купюр зафиксировали в ряде районов Белгорода.

«Есть риск, что на купюрах могут быть следы опасных химических веществ — контакт с ними способен навредить здоровью», — предупредили власти.

Мэрия призвала не трогать бесхозные вещи, указав, что опасными могут оказаться даже безобидные предметы.

Ранее в Макеевке Донецкой Народной Республики местный житель поднял пятитысячную купюру и отравился неизвестным веществом, мужчину госпитализировали.

