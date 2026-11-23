В России семейной ипотекой воспользовались свыше 2 млн человек
Более 2 млн россиян воспользовались программой «Семейная ипотека» с 2018 года. Об этом заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
«С 2018 года ипотечными мерами поддержки воспользовались более 5 млн семей, из них свыше 2 млн - семейной ипотекой», — приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Мутко сообщил, что выплату на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей получили свыше 1 млн многодетных семей, полностью погасить кредит смогли более 118 тысяч.
Как напомнил гендиректор ДОМ.РФ, в 17 российских регионах предоставляется доплата в 550 тысяч рублей, и многодетная семья совокупно может получить до 1 млн рублей.
Ранее президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения условий программы «Семейная ипотека».
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