«С 2018 года ипотечными мерами поддержки воспользовались более 5 млн семей, из них свыше 2 млн - семейной ипотекой», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Мутко сообщил, что выплату на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей получили свыше 1 млн многодетных семей, полностью погасить кредит смогли более 118 тысяч.

Как напомнил гендиректор ДОМ.РФ, в 17 российских регионах предоставляется доплата в 550 тысяч рублей, и многодетная семья совокупно может получить до 1 млн рублей.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность изменения условий программы «Семейная ипотека».

