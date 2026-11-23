СМИ: Джигурде провели стентирование сосудов сердца
Актеру Никите Джигурде провели стентирование сосудов сердца, он находится в сознании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее жена артиста Марина Анисина заявила, что Джигурду госпитализировали с инфарктом и поместили в реанимацию.
По данным Mash, актер почувствовал себя плохо после того, как вернулся в Москву с гастролей в Екатеринбурге. В понедельник Джигурда был доставлен с обширным инфарктом в 43-ю реанимацию Боткинской больницы.
Отмечается, что актеру поставили стент — устройство, позволяющее поддерживать стенки сосудов и сохранять нормальный просвет.
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