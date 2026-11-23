Ранее жена артиста Марина Анисина заявила, что Джигурду госпитализировали с инфарктом и поместили в реанимацию.

По данным Mash, актер почувствовал себя плохо после того, как вернулся в Москву с гастролей в Екатеринбурге. В понедельник Джигурда был доставлен с обширным инфарктом в 43-ю реанимацию Боткинской больницы.

Отмечается, что актеру поставили стент — устройство, позволяющее поддерживать стенки сосудов и сохранять нормальный просвет.

