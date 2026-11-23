Переплетение поколений: Как Вячеслав Бутусов отметил 65-летие в Live Арене
Десятитысячная арена в один голос ревела «Дыхание», на экране мелькали Балабанов и Данила Багров, а сам Бутусов под занавес концерта, покрытый тенью, молча и долго смотрел на зал с заблестевшими то ли от радости, то ли от грусти глазами.
В минувшее воскресенье, 22 ноября, Вячеслав Бутусов отметил 65-летний юбилей, собрав Live-Арену в Москве. Переполненный зал хором пел проверенные временем хиты, которыми юбиляр щедро одаривал свою публику, и танцевал, несмотря на сидячий формат. А кто-то, не совладав с эмоциями, и вовсе лил горькие слезы. О том, как это было, — в репортаже НСН.
ОПТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ
На подступах к многотысячной Live Арене пахнет мокрым снегом, дешевым кофе из бумажных стаканчиков и почему-то девяностыми. На парапете, в отдалении от толпы, стоит компания – здесь сплелись все возрасты: от мала до велика. Солидный мужчина с проседью, в строгом пальто, разливает в пластиковые стаканчики коньяк, — разумеется, только взрослым. Закуской служит переломленная на троих плитка шоколада. Дети греются капучино.
«Да вы знаете его песни!», — обращается мужчина к дочерям. Те кивают, хотя и не сказать, что уверенно: «знаем, наверное».
Ощущение переплетения возрастов не покидает и в фойе, и позже в гардеробе, а следом — и на фудкорте. Это странная оптическая иллюзия: кажется, что здесь снуют люди из трех разных десятилетий. Вот солидный мужчина в кашемировом пальто поверх аккуратного живота деловито поправляет шарф, и как будто вспоминает, как в 97-м покупал кассету «Наутилуса» на Горбушке из-под полы. Рядом топчется двадцатилетняя студентка в грубых ботинках, в причудливом платье с плечиками и с кричащим макияжем на лице. Объединяет их одно — оба знают наизусть слова песен, написанных задолго до появления высокоскоростного интернета.
Еще одна любопытная особенность: на пришедших на концерт людях нет фирменного мерча группы, или хотя бы изображения Бутусова на футболках или балахонах, что в общем-то свойственно для рок-концертов. Публику, пришедшую на юбилей к ветерану рок-сцены, держу пари, можно с легкостью спутать с той, что собирается на концерты Стаса Михайлова или Лепса. Она разительно отличается от публики, что заполняла зал клуба TAU в октябре этого года на выступлении группы «Кино».
Впрочем, задор еще есть и в тех, кто пришел в этот вечер на Live-Арену.
«О, пивко! Как обычно, по пятихатке! Хотя я Бутусова могу и на сухую послушать», — восклицает женщина, стоящая в очереди за напитками.
Чуть поодаль компания людей в возрасте весело распивает крепкий алкоголь.
«А перерыв будет?», — за полчаса до начала концерта, но уже с нескрываемым нетерпением спрашивает у своих спутников другая женщина.
«ЭТО, БРАТ, МОЯ ЮНОСТЬ»
В назначенный час концерт не начинается. В 19:00 огромный зал заполнен примерно на 70%. Но люди продолжают хаотично заходить и рассаживаться. В это время из динамиков волнами разносится «классика», вернее — композиция «Исполины 2», из симфонического цикла «Плач Адама», который в прошлом году создал Вячеслав Бутусов.
Когда первая четверть часа миновала, прибавившаяся в зале публика начала сначала аккуратно, робкими аплодисментами, а потом и громкими выкриками — взывать к артисту.
«Русские люди сидят, взрослые! Знают, чего ждут!», — тем временем, в предвкушении концерта, обращался мужчина на кресле за спиной корреспондента НСН к своим спутникам.
«Уверен, что сейчас как запоет! Как даст!», — соглашается другой мужчина.
«Ты пойми, брат, это моя юность, моя молодость. Звук будет обалденный здесь! Молодцы наши!», — не сдерживая эмоций, продолжал первый.
Наконец, музыканты появляются на сцене. На часах 19:25. А зал – забит под завязку.
Вообще — 65 лет для русского рок-идола возраст опасный. Тут легко либо скатиться в молодящийся балаган с крашеными волосами и нелепыми прыжками, либо превратиться в музейный экспонат собственной былой славы, выходящий к публике с выражением сытой усталости. Юбиляр выбирает третий путь — аскетичный и честный.
Вячеслав Бутусов выходит на сцену в черной рубашке и темных джинсах. Он скрещивает руки на груди и кланяется публике. В этот момент 10-тысячный зал взрывается от аплодисментов.
«Красавец мой! Да, дорогой! Да!», — совершенно перестав сдерживать себя, кричит мужчина из-за спины корреспондента НСН.
Тем временем сам Бутусов, не шибко любящий поговорить со сцены, произносит небольшую речь.
«Мы привезли вам пламенный привет из Санкт Петербурга! Мы собрались здесь, в этом прекрасном зале, с добрыми намерениями, по доброй воле. За это вам большое спасибо и низкий поклон», — сказал музыкант, и зал снова взвыл от восторга.
Когда свет гаснет, на сцене, озаренный софитами, остается лишь он — в черной рубашке, с серебром в зачесанных назад волосах, с цыганской бородой и простуженным десятилетиями на сцене голосом, который по-прежнему влюбляет в себя и вызывает самые сложные эмоции в собравшихся послушать его людях.
ФОТО: НСН/Денис ВолинФОТО: Денис Волин / НСН
Концерт открыла песня «Эта музыка будет вечной». В какой-то момент над залом вспорхнул дрон, и Бутусов, словно предчувствовал это, затянул следующую композицию.
«Одинокая птица, ты летаешь высоко», — пел вслед едва слышно жужжащему коптеру Бутусов, а тот все кружил и кружил над тысячами людей, лишь изредка подлетая к сцене, чтобы подмигнуть юбиляру.
В перерывах между песнями люди кричали:
«Ты лучший!».
«Слава, мы тебя любим!».
«Да он уже понял, держите себя в руках!».
КНЯЗЬ ТИШИНЫ
На исходе первого часа наступает тот момент, ради которого многие и пришли сегодня на этот концерт. Свет на сцене падает до ледяного синего. Гитарист берет четыре знакомых до боли, тягучих аккорда — те самые, под которые когда-то в балабановском «Брате» трамвай вез раненого героя сквозь промозглый, серый, неприютный Петербург. За спиной музыкантов возникает тот самый видеоряд из фильма. Арена перестает дышать ровно на полсекунды. А затем происходит то, ради чего вообще существуют стадионные концерты. Зал не просто подпевает — он забирает песню у музыканта целиком. Бутусов отступает от микрофона на шаг, чуть придерживает гитару и просто смотрит в темноту арены, где вспыхивают тысячи белых огоньков телефонов.
ФОТО: НСН/Денис ВолинФОТО: Денис Волин \ НСН
Настает время всех хитов, на которых росли поколения. И Бутусов, в честь своего юбилея, ими щедро одаривает своих гостей.
На ряде песен зрители не могли больше сдерживать себя и вскакивали со своих мест, чтобы потанцевать и выплеснуть эмоции, но охрана тут же оказывалась рядом и усаживала их на свои места. Концерт был заявлен «сидячим». Но как удержать русского человека, когда душка поет, а ноги требуют? Они вскакивали снова и снова. Один из таких плясунов, — мужчина с видом начальника отдела продаж компании по торговле бытовой химией, — буквально обезумел под песню «Скованные одной цепью». Он взлетел с места, обратился к сидящим позади него людям, жестами потребовал от них подняться и заодно принялся набрасывать на их шеи незримую цепь. Те были не прочь подыграть, но снова тут как тут возникли грозные, бородатые и накаченные охранники.
Песню «Я хочу быть с тобой» зал пел хором, затмевая собой исполнителя. Девушка, сидящая перед корреспондентом НСН, в этот момент рыдала, а ее молодой человек тщетно пытался ее утешить.
Когда полтора часа миновало, Вячеслав Бутусов вновь обратился со сцены к публике.
«Будьте счастливы, любите друг друга, берегите друг друга, всех вам благ», — сказал музыкант.
А затем в очередной раз в зале раздался оглушительный гул.
«Когда замолкнут все песни…», — затянул Бутусов.
И в этот момент, совершенно перестав бояться охрану, разом вскочил со своих мест весь партер, а за ним — и остальные.
Безвозвратно экзальтированный мужчина за спиной корреспондента НСН зарычал: «Русские вперед!». И бросился в пляс.
ФОТО: НСН/Денис ВолинФОТО: Денис Волин / НСН
После того, как «Гудбай Америка» смолкла, зал начал скандировать:
«С днем рождения!».
НЕ ДО СТАРОСТИ
Юбиляр выходил на бис целых два раза. В зале начались танцы. Бутусов отдал публике «Гибралтар», «Дыхание» и «Хлоп-хлоп». Последней же песней на этом концерте стала композиция «Князь тишины», в завершение которой последовала затяжная кода, в течение которой Вячеслав Бутусов молча стоял в тени и смотрел на зал. Музыкант редко проявляет эмоции. В интроверте Бутусове их крайне сложно разглядеть.
Но камера крупным выхватила его глаза — они блестели и были влажными…
…Толпа медленно вытекает со стадиона в холодную осеннюю ночь. Большинство кутаются в шарфы и бегут к стоянке такси или автобусной остановке.
«Все было круто! Взбесили только эти сидячие места!», — выругалась одна из девушек, заодно ретранслировав, кажется, эмоцию как минимум половины зала.
«Он, конечно, прекрасен!», — сказала другая женщина, подцепив мужа за плечо, вместе они торопливо пустились вниз по лестнице.
Бутусову исполнилось 65. Его пластинки давно стали классикой, а режиссер, снявший главные «клипы» его жизни, уже больше десяти лет покоится на Смоленском кладбище. Но пока этот переполненный стадион выходит в темноту и снежную вьюгу с горящими глазами и звенящими от баса ушами, ясно одно — песни пережили и пленку, и страну, в которой родился их создатель, а отчасти — они сами. Да и стареть они явно не собираются....
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