В минувшее воскресенье, 22 ноября, Вячеслав Бутусов отметил 65-летний юбилей, собрав Live-Арену в Москве. Переполненный зал хором пел проверенные временем хиты, которыми юбиляр щедро одаривал свою публику, и танцевал, несмотря на сидячий формат. А кто-то, не совладав с эмоциями, и вовсе лил горькие слезы. О том, как это было, — в репортаже НСН.

ОПТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ

На подступах к многотысячной Live Арене пахнет мокрым снегом, дешевым кофе из бумажных стаканчиков и почему-то девяностыми. На парапете, в отдалении от толпы, стоит компания – здесь сплелись все возрасты: от мала до велика. Солидный мужчина с проседью, в строгом пальто, разливает в пластиковые стаканчики коньяк, — разумеется, только взрослым. Закуской служит переломленная на троих плитка шоколада. Дети греются капучино.

«Да вы знаете его песни!», — обращается мужчина к дочерям. Те кивают, хотя и не сказать, что уверенно: «знаем, наверное».

Ощущение переплетения возрастов не покидает и в фойе, и позже в гардеробе, а следом — и на фудкорте. Это странная оптическая иллюзия: кажется, что здесь снуют люди из трех разных десятилетий. Вот солидный мужчина в кашемировом пальто поверх аккуратного живота деловито поправляет шарф, и как будто вспоминает, как в 97-м покупал кассету «Наутилуса» на Горбушке из-под полы. Рядом топчется двадцатилетняя студентка в грубых ботинках, в причудливом платье с плечиками и с кричащим макияжем на лице. Объединяет их одно — оба знают наизусть слова песен, написанных задолго до появления высокоскоростного интернета.