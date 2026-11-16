В ВОЗ заявили о росте ожидаемой продолжительности жизни в России до 72,4 года
Россия достигла значительного прогресса в увеличении продолжительности жизни, за 23 года показатель вырос на 7,2 года. Об этом рассказал глава офиса Всемирной организации здравоохранения в РФ Батыр Бердыклычев в интервью «Ведомостям».
По его словам, ожидаемая продолжительность жизни в 2000 году составляла 65,2 года, в 2023-м она увеличилась до 72,4 года.
«Одновременно значительно снизилась вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний - с 38% в 2002 году примерно до 22% в 2021 году», — подчеркнул Бердыклычев.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко допустил, что человек сможет продлить жизнь до 150 лет благодаря науке, пишет Ura.ru.
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