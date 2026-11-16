В ВОЗ заявили о росте ожидаемой продолжительности жизни в России до 72,4 года

По его словам, ожидаемая продолжительность жизни в 2000 году составляла 65,2 года, в 2023-м она увеличилась до 72,4 года.

«Одновременно значительно снизилась вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний - с 38% в 2002 году примерно до 22% в 2021 году», — подчеркнул Бердыклычев.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко допустил, что человек сможет продлить жизнь до 150 лет благодаря науке, пишет Ura.ru.

