Двойной удар: Зеленский допустил переговоры с Путиным для завершения конфликта
Владимир Зеленский не исключил переговоры с президентом РФ Путиным, несмотря на их законодательный запрет. Он отметил, что потери ВСУ с каждым днем растут все больше, а мэр Киева Кличко допустил проведение референдума для достижения мира.
Украина и Россия могут пойти на переговоры, даже если президентом РФ будет Владимир Путин, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью радиовещательной корпорации ВВС, которое опубликовало украинское подразделение вещателя на YouTube.
«На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России. И то ли это будет Путин, то ли это будет не Путин – какая разница», – сказал он.
По словам Зеленского, если Украина хочет закончить конфликт и для этого есть все силы, то нужно разговаривать с «теми, кто в России все решает».
Он также отметил, что «горячую стадию» боевых действий можно попытаться завершить до конца этого года, если «следовать формату саммита мира и действовать согласованно». По словам Зеленского, есть возможность добиться возвращения Украиной всех территорий путем дипломатии при условиях, что Запад будет оказывать давление на Москву, а Киев получит более сильную позицию на поле боя перед тем, как сядет за стол переговоров.
ПОЗИЦИЯ РОССИИ И НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ТРАМП
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее денацификацию и демилитаризацию, а также отмену антироссийских санкций. Российские власти также отмечали, что легитимность Зеленского не восстановить никакими средствами.
Между тем в США продолжается предвыборная гонка, выборы президента намечены на 5 ноября. Вечером 21 июля действующий американский лидер Джо Байден объявил, что не будет участвовать в выборах, из-за чего неопределенность у властей Украины растет все больше.
На этом фоне телеканал CNN со ссылкой на экспертов сообщил, что Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией и пытается выстраивать отношения с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. По их оценкам, готовность Киева к диалогу с Москвой объясняется «двойным ударом» – сложной ситуацией на фронте и неопределенностью в связи с возможным избранием Дональда Трампа.
Вечером 21 июля Зеленский заявил, что число потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно меняется не в лучшую сторону. Он отказался назвать точное число погибших, а также не смог четко ответить на вопрос, сколько еще украинская армия сможет продержаться при таких потерях. При этом сам он ранее признавал, что мобилизация на Украине расколола общество на военных и гражданских.
КРИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО
Мэр Киева Виталий Кличко допустил, что Украине придется провести референдум для достижения мира, при этом он сомневается, что Зеленский поделится своей властью.
«Зеленскому, вероятно, придется прибегнуть к референдуму, не думаю, что он сможет прийти к таким болезненным и важным соглашениям самостоятельно, без узаконивания со стороны народа», – сказал Кличко в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Он считает, что выходом для Украины стало бы создание правительства национального единства по образцу Израиля после нападения палестинского движения ХАМАС в октябре 2023 года. Однако Кличко сомневается в том, что Зеленский отдаст часть власти.
При этом, по его мнению, на какой бы шаг ни пошел Зеленский, он рискует совершить «политическое самоубийство».
«Это был бы кошмар, если бы нам пришлось сражаться еще два года», – добавил Кличко.
Уже в начале июля Зеленский заявлял, что только народ Украины может решать, должна ли страна вступать в НАТО без утраченных территорий.
В последнее время тема переговоров Украины и Россией фигурирует все чаще. По мнению Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, новые мирные переговоры РФ и Украины состоятся до конца года, сообщила испанская газета El País со ссылкой на два отчета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогу его визитов в Россию и Китай.
На этом фоне глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН выразил мнение, что Запад не успевает контролировать ход конфликта и хочет взять, как минимум, передышку.
«Надо понимать, что в колоде карт у Запада помимо Украины есть и Польша, и Прибалтика, и масса других государств. Они пытаются раскачать ситуацию и по Молдавии, и по Армении. Сейчас им нужна передышка. Они прекрасно понимают, что не успевают контролировать ситуацию и не успевают перезапустить промышленность. Запад начинает искать варианты, как поставить конфликт на паузу и подготовиться к более подлому удару нам в спину. Поэтому спиной поворачиваться нельзя, надо додавливать свои положения и получать максимум от переговоров, если они все-таки пройдут», – говорил Рогов.
После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько раундов мирных переговоров, но к лету 2022 года они оказались фактически замороженными. После этого глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия рассказал, что именно страны Запада в период мирных переговоров в 2022 году посоветовали Киеву не заниматься «эфемерными гарантиями безопасности», что привело к срыву всех договоренностей. Россия неоднократно предлагала украинской стороне вернуться за стол переговоров, напоминает «Радиоточка НСН».
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