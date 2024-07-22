Двойной удар: Зеленский допустил переговоры с Путиным для завершения конфликта

Он также отметил, что «горячую стадию» боевых действий можно попытаться завершить до конца этого года, если «следовать формату саммита мира и действовать согласованно». По словам Зеленского, есть возможность добиться возвращения Украиной всех территорий путем дипломатии при условиях, что Запад будет оказывать давление на Москву, а Киев получит более сильную позицию на поле боя перед тем, как сядет за стол переговоров.

ПОЗИЦИЯ РОССИИ И НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ТРАМП

Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам, однако Зеленский на законодательном уровне ввел запрет на них. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми предложениями по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее денацификацию и демилитаризацию, а также отмену антироссийских санкций. Российские власти также отмечали, что легитимность Зеленского не восстановить никакими средствами.

Между тем в США продолжается предвыборная гонка, выборы президента намечены на 5 ноября. Вечером 21 июля действующий американский лидер Джо Байден объявил, что не будет участвовать в выборах, из-за чего неопределенность у властей Украины растет все больше.

На этом фоне телеканал CNN со ссылкой на экспертов сообщил, что Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией и пытается выстраивать отношения с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. По их оценкам, готовность Киева к диалогу с Москвой объясняется «двойным ударом» – сложной ситуацией на фронте и неопределенностью в связи с возможным избранием Дональда Трампа.

Вечером 21 июля Зеленский заявил, что число потерь в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) ежедневно меняется не в лучшую сторону. Он отказался назвать точное число погибших, а также не смог четко ответить на вопрос, сколько еще украинская армия сможет продержаться при таких потерях. При этом сам он ранее признавал, что мобилизация на Украине расколола общество на военных и гражданских.