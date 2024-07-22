Зеленский: Потери в рядах ВСУ только растут

«Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день. К сожалению, эти изменения не в позитивную сторону, меньше (потерь) не становится», — указал Зеленский. При этом президент не назвал точное количество погибших солдат.

Кроме того, Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в Госдуме заявили, что заявление Зеленского о возможности переговоров с Москвой является игрой на западную публику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

