Зеленский: Потери в рядах ВСУ только растут
Ежедневно потери в рядах Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации только растут, сообщает RT со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
«Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день. К сожалению, эти изменения не в позитивную сторону, меньше (потерь) не становится», — указал Зеленский. При этом президент не назвал точное количество погибших солдат.
Кроме того, Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее в Госдуме заявили, что заявление Зеленского о возможности переговоров с Москвой является игрой на западную публику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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