Сийярто допустил переговоры России и Украины в Венгрии
Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна готова предоставить любое место на своей территории для переговоров представителей Москвы и Киева, сообщает РИА Новости.
По его словам, через два дня после начала спецоперации он связался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком.
Сийярто сообщил им, что Венгрия всегда готова содействовать переговорам, с равными шансами и безопасностью.
Ранее глава МИД Венгрии призвал Евросоюз наладить каналы связи с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru