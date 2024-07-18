Сийярто допустил переговоры России и Украины в Венгрии

По его словам, через два дня после начала спецоперации он связался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, а также с главой администрации президента Украины Андреем Ермаком.

Сийярто сообщил им, что Венгрия всегда готова содействовать переговорам, с равными шансами и безопасностью.

Ранее глава МИД Венгрии призвал Евросоюз наладить каналы связи с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

