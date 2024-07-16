Вэнс рассказал о планах Трампа начать переговоры с Россией и Украиной
Бывший президент США, кандидат в главы государства Дональд Трамп начнет переговоры о мире с Россией и Украиной в случае победы на президентских выборах. Об этом заявил предложенный политиком кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс в беседе с Fox News.
«Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро решить эту проблему», — указал он.
Как отметил Вэнс, Трамп хочет, чтобы Соединенные Штаты сфокусировались на «реальной проблеме» — Китае, пишет RT.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию конфликта на Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru