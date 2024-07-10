«Получить максимум»: Рогов назвал выгодные позиции для РФ на переговорах с Украиной
К ноябрю российской армии почти нереально выйти на границу с Польшей, вместе с тем Запад ищет варианты поставить конфликт на паузу, отметил в эфире НСН Владимир Рогов.
Лучшей позицией для России на потенциальных переговорах с Украиной будет выход Вооруженных сил РФ к границе с Польшей, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН.
По мнению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, новые мирные переговоры РФ и Украины состоятся до конца года. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на два отчета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогу его визитов в Россию и Китай. На этом фоне Рогов отметил, что Запад ищет варианты «передышки».
«Лучшие переговоры, какие могут быть, это переговоры, когда у нас появится русско-польская граница. Тогда, конечно, все будет достаточно конструктивно со стороны Запада, продуктивно и с огромным желанием найти общий язык. Но, например, к ноябрю это практически нереально... Однако надо понимать, что в колоде карт у Запада помимо Украины есть и Польша, и Прибалтика, и масса других государств. Они пытаются раскачать ситуацию и по Молдавии, и по Армении. Сейчас им нужна передышка. Они прекрасно понимают, что не успевают контролировать ситуацию и не успевают перезапустить промышленность», - сказал Рогов.
Он отметил, что Запад ищет варианты поставить конфликт на паузу. При этом, по словам Рогова, сегодня переговоры «не в интересах России».
«Запад начинает искать варианты, как поставить конфликт на паузу и подготовиться к более подлому удару нам в спину. Поэтому спиной поворачиваться нельзя, надо додавливать свои положения и получать максимум от переговоров, если они все-таки пройдут. Но на данный момент, на мой взгляд, переговоры не в интересах России», - сказал Рогов.
Вместе с тем он сообщил, что ситуация на фронте с каждым днем меняется в пользу российской армии.
«Учитывая скорость передвижения, мы можем не так далеко уйти к тому же ноябрю. Армия, все-таки, не на марше, а в тяжелых боевых действиях с учетом большого количества минных заграждений, колоссального количества дронов-камикадзе, артиллерийских установок и так далее, которые поставляются практически безлимитно. Надеяться, что это будет легкая прогулка, не стоит. Но то, что с каждым днем ситуация меняется в нашу сторону, сомнений нет, это признает и противник», - добавил собеседник НСН.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Philadelphia Inquirer заявил, что Киев считает возможными переговоры с Россией через посредников, в роли которых могут выступить представители любой страны. При этом позже он заявил, что посредниками в мирных переговорах могут быть ЕС, Китай и США, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Богомолов назвал переименование Театра Виктюка частью новой PR-кампании
- НАТО создаст хабы в Восточной Европе для ускорения поставок оружия на Украину
- Путин: Много зарубежных театральных коллективов приезжают летом в Россию
- Семью комментатора BBC Джона Ханта расстреляли из арбалета
- Футболист Томас Мюллер завершил карьеру в сборной Германии
- Роскомнадзор: YouTube заблокировал более 80 российских ресурсов в 2024 году
- СМИ: Блогер Лерчек официально развелась с мужем
- Матвиенко: В очереди на присоединение к БРИКС находятся 24 страны
- Издание «The Moscow Times» признали в РФ нежелательной организацией
- Christie’s выставил на торги рукопись «Истории лейтенанта Ергунова» Тургенева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru