«Получить максимум»: Рогов назвал выгодные позиции для РФ на переговорах с Украиной

К ноябрю российской армии почти нереально выйти на границу с Польшей, вместе с тем Запад ищет варианты поставить конфликт на паузу, отметил в эфире НСН Владимир Рогов. 

Лучшей позицией для России на потенциальных переговорах с Украиной будет выход Вооруженных сил РФ к границе с Польшей, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН.

По мнению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, новые мирные переговоры РФ и Украины состоятся до конца года. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на два отчета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогу его визитов в Россию и Китай. На этом фоне Рогов отметил, что Запад ищет варианты «передышки».

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«Лучшие переговоры, какие могут быть, это переговоры, когда у нас появится русско-польская граница. Тогда, конечно, все будет достаточно конструктивно со стороны Запада, продуктивно и с огромным желанием найти общий язык. Но, например, к ноябрю это практически нереально... Однако надо понимать, что в колоде карт у Запада помимо Украины есть и Польша, и Прибалтика, и масса других государств. Они пытаются раскачать ситуацию и по Молдавии, и по Армении. Сейчас им нужна передышка. Они прекрасно понимают, что не успевают контролировать ситуацию и не успевают перезапустить промышленность», - сказал Рогов.

Он отметил, что Запад ищет варианты поставить конфликт на паузу. При этом, по словам Рогова, сегодня переговоры «не в интересах России».

«Запад начинает искать варианты, как поставить конфликт на паузу и подготовиться к более подлому удару нам в спину. Поэтому спиной поворачиваться нельзя, надо додавливать свои положения и получать максимум от переговоров, если они все-таки пройдут. Но на данный момент, на мой взгляд, переговоры не в интересах России», - сказал Рогов.

Вместе с тем он сообщил, что ситуация на фронте с каждым днем меняется в пользу российской армии.

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«Учитывая скорость передвижения, мы можем не так далеко уйти к тому же ноябрю. Армия, все-таки, не на марше, а в тяжелых боевых действиях с учетом большого количества минных заграждений, колоссального количества дронов-камикадзе, артиллерийских установок и так далее, которые поставляются практически безлимитно. Надеяться, что это будет легкая прогулка, не стоит. Но то, что с каждым днем ситуация меняется в нашу сторону, сомнений нет, это признает и противник», - добавил собеседник НСН.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Philadelphia Inquirer заявил, что Киев считает возможными переговоры с Россией через посредников, в роли которых могут выступить представители любой страны. При этом позже он заявил, что посредниками в мирных переговорах могут быть ЕС, Китай и США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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