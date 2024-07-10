«Получить максимум»: Рогов назвал выгодные позиции для РФ на переговорах с Украиной

Лучшей позицией для России на потенциальных переговорах с Украиной будет выход Вооруженных сил РФ к границе с Польшей, заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в разговоре с НСН.

По мнению президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, новые мирные переговоры РФ и Украины состоятся до конца года. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на два отчета премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по итогу его визитов в Россию и Китай. На этом фоне Рогов отметил, что Запад ищет варианты «передышки».