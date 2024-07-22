В Госдуме заявили, что слова Зеленского о переговорах с РФ — игра

По его словам, президент таким образом желает показать, что «стремится к мирному урегулированию, а от России добиться отказа приехать на свой недосаммит».

Депутат напомнил, что президентский срок Зеленского истек. Кроме того, Зеленский понимает, что в США могут «окончательно перекрыть кислород» Украине.

Ранее Зеленский намекнул на переговоры с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

