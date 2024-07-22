В Госдуме заявили, что слова Зеленского о переговорах с РФ — игра
Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможности переговоров с Москвой является игрой на западную публику, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева.
По его словам, президент таким образом желает показать, что «стремится к мирному урегулированию, а от России добиться отказа приехать на свой недосаммит».
Депутат напомнил, что президентский срок Зеленского истек. Кроме того, Зеленский понимает, что в США могут «окончательно перекрыть кислород» Украине.
Ранее Зеленский намекнул на переговоры с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru