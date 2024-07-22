В Госдуме заявили, что слова Зеленского о переговорах с РФ — игра

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможности переговоров с Москвой является игрой на западную публику, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление первого зампреда комитета Госдумы по обороне Алексея Журавлева.

СМИ: Зеленский планирует обвинить РФ в срыве переговоров

По его словам, президент таким образом желает показать, что «стремится к мирному урегулированию, а от России добиться отказа приехать на свой недосаммит».

Депутат напомнил, что президентский срок Зеленского истек. Кроме того, Зеленский понимает, что в США могут «окончательно перекрыть кислород» Украине.

Ранее Зеленский намекнул на переговоры с РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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