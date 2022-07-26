«Два вопроса»: Зачем Эрдоган едет в Сочи на встречу с Путиным

«Bayraktar и беспилотники – это политическая проблема. Такой вопрос возник между Ираном и Россией, будут поставки, не будут. Там делать научились, а у нас возникают проблемы. Для Эрдогана поставка Bayraktar символ того, что он независим. Турция сотрудничает с Россией, но на равных условиях, где нет сильных. А еще поставка Bayraktar, как напоминание, что Турция член НАТО», - сказал Малашенко.

Ранее сообщалось, что Эрдоган раскритиковал западных политиков за их отношение к Путину. Он считает, что политическим оппонентам не стоит так себя вести, так как негативная риторика в отношении Москвы вызывает только отторжение у России.

