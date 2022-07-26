«Два вопроса»: Зачем Эрдоган едет в Сочи на встречу с Путиным
Турции не разрешить ситуацию на севере Сирии без участия России, сказал НСН востоковед Андрей Чупрыгин.
Президент Турции Эрдоган летит в Сочи решать два вопроса. Первый – ситуация на севере Сирии, где без России не обойтись, второй – вывоз зерна через украинские порты. Что предъявит Россия – неизвестно, заявил востоковед Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры должны пройти 5 августа, и это будет вторая встреча лидеров двух стран за последнее время.
«Думаю, что у Эрдогана два вопроса. Первый – ситуация на на севере Сирии, которую Турция хочет решить, но без России это сложно. Второй – соглашение по вывозу зерна через украинские порты. Турция, как крупнейший в мире производитель муки, в этом заинтересована. Что Россия будет предъявлять Турции, сказать сложно», - говорит Чупрыгин.
Накануне Эрдоган заблокировал вступление Швеции и Финляндии в альянс НАТО до выполнения требований республики. Некоторые эксперты это расценили, как реверанс в сторону Москвы.
«Турецкая игра – многоходовая и продолжается уже несколько лет. Это реверанс в сторону турецкого избирателя и экономики страны. Не вижу никакой двойной игры. Турция является полноправным членом НАТО, и я не слышал, чтобы Эрдоган выражал желание оттуда выходить. Просто он решил использовать вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Мы видели на первом этапе, что Эрдоган добился того, чего хотел. Потом, когда он опять заявил, что замораживает процесс их вступления, видимо, решил, что его обманывают или чего-то не дадут и надо еще раз напомнить о том, что он важная персона и к нему надо иметь особое отношение», - сказал Чупрыгин.
Турецкие СМИ сообщили, что Эрдоган заявил о готовности Путина сотрудничать с Анкарой в производстве Bayraktar TB2.
«Может, и будет поставлен вопрос о производстве Bayraktar, ничего про это не знаю. Компания, которая производит Bayraktar завила, что не поставят ни одного беспилотника России. Турция поставляет их Украине, вряд ли что-то будет обсуждаться в этом направлении и делаться», - уточнил Чупрыгин.
Востоковед Алексей Малашенко в разговоре с НСН отметил, что Турция расценивает поставки Bayraktar на Украину, как символ независимости.
«Bayraktar и беспилотники – это политическая проблема. Такой вопрос возник между Ираном и Россией, будут поставки, не будут. Там делать научились, а у нас возникают проблемы. Для Эрдогана поставка Bayraktar символ того, что он независим. Турция сотрудничает с Россией, но на равных условиях, где нет сильных. А еще поставка Bayraktar, как напоминание, что Турция член НАТО», - сказал Малашенко.
Ранее сообщалось, что Эрдоган раскритиковал западных политиков за их отношение к Путину. Он считает, что политическим оппонентам не стоит так себя вести, так как негативная риторика в отношении Москвы вызывает только отторжение у России.
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