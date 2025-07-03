Генсек НАТО: Изо рта Лаврова со времен Иисуса не вылетало ничего полезного

Так он отреагировал на мнение главы российского МИД о «крахе НАТО» после увеличения бюджета стран — участниц Альянса. «Лавров — министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело», - заявил Рютте. Он призвал не уделять дипломату много внимания.

Генсек считает, что увеличение оборонных расходов НАТО — победа президента США Дональда Трампа и его администрации.

Ранее страны НАТО договорились к 2035 году ежегодно направлять на оборону 5% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

