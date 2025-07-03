Генсек НАТО: Изо рта Лаврова со времен Иисуса не вылетало ничего полезного
Не нужно обращать внимание на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщил Fox News генсек Североатлантического альянса Марк Рютте.
Так он отреагировал на мнение главы российского МИД о «крахе НАТО» после увеличения бюджета стран — участниц Альянса. «Лавров — министр иностранных дел России, кажется, со времен рождения Иисуса Христа? И с тех пор ничего полезного из его рта так и не вылетело», - заявил Рютте. Он призвал не уделять дипломату много внимания.
Генсек считает, что увеличение оборонных расходов НАТО — победа президента США Дональда Трампа и его администрации.
Ранее страны НАТО договорились к 2035 году ежегодно направлять на оборону 5% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru