Путин пошутил о скорой зиме
Российский лидер Владимир Путин пошутил о скорой зиме из-за холодной погоды этим летом, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло во время совещания с кабинетом министров.
«Она у нас вроде как не скоро, но, судя по погоде, может и быстро наступить», – заявил президент. Глава государства указал, что сейчас самое время задуматься о северном завозе, в рамках которого «нельзя пропустить ни одного дня».
«Если в чем-то опоздаем, то не завезем просто, проблемы возникнут», - отметил Путин.
Предсказать погоду достоверно на неделю по определению невозможно из-за хаоса в атмосфере, относительно точный прогноз делается на три дня. Об этом рассказал заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский на форуме «Земляне».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru