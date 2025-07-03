Путин пошутил о скорой зиме

Это произошло во время совещания с кабинетом министров.

«Она у нас вроде как не скоро, но, судя по погоде, может и быстро наступить», – заявил президент. Глава государства указал, что сейчас самое время задуматься о северном завозе, в рамках которого «нельзя пропустить ни одного дня».

«Если в чем-то опоздаем, то не завезем просто, проблемы возникнут», - отметил Путин.

Предсказать погоду достоверно на неделю по определению невозможно из-за хаоса в атмосфере, относительно точный прогноз делается на три дня. Об этом рассказал заместитель директора по науке Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский на форуме «Земляне».

