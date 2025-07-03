ЦРУ: Обама решил подставить Трампа докладом о вмешательстве Москвы в выборы США
ЦРУ США в рамках анализа разведки о возможном вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году выявило ряд нарушений, сообщают «Известия».
Ведомство не исключило, что оценка по данному вопросу могла быть политически мотивированной. Как заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, изначально ход расследования о якобы вмешательстве Москвы в выборы инициировал экс-президент Барак Обама. Это произошло за шесть недель до окончания его президентства.
Обама распорядился провести оценку, в результате которой был сделан вывод о том, что президент России Владимир Путин стремился помочь Трампу победить на выборах. Глава управления отметил, что это было манипуляцией, которая заставила всех профессионалов замолчать и затормозило весь процесс.
Ранее стало известно, что ЦРУ выделяло деньги для влияния на выборы в ряде стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru