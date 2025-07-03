ЦРУ США в рамках анализа разведки о возможном вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году выявило ряд нарушений, сообщают «Известия».

Ведомство не исключило, что оценка по данному вопросу могла быть политически мотивированной. Как заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, изначально ход расследования о якобы вмешательстве Москвы в выборы инициировал экс-президент Барак Обама. Это произошло за шесть недель до окончания его президентства.

Обама распорядился провести оценку, в результате которой был сделан вывод о том, что президент России Владимир Путин стремился помочь Трампу победить на выборах. Глава управления отметил, что это было манипуляцией, которая заставила всех профессионалов замолчать и затормозило весь процесс.

Ранее стало известно, что ЦРУ выделяло деньги для влияния на выборы в ряде стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

